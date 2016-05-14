Ankara Valiliği: MHP Kongresi yapılamayacaktır

Ankara 2. İcra Mahkemesi'nin olağanüstü kurultay için tedbir kararını kaldırmasına ilişkin Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapılacağını belirtildi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: "Valiliğimize tebliğ edilen mahkeme kararlarından MHP kongresinin yapılamayacağı anlaşılmıştır. Mahkeme kararı doğrultusunda valiliğimizce işlem tesis edileceğinden herhangi bir mağduriyetin oluşmaması bakımından vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur."