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Politika

Ankara Valiliği: MHP Kongresi yapılamayacaktır

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, mahkeme kararlarından MHP Kongresi'nin yapılamayacağını belirtti

14 Mayıs 2016 01:32

Ankara 2. İcra Mahkemesi'nin olağanüstü kurultay için tedbir kararını kaldırmasına ilişkin Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapılacağını belirtildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: "Valiliğimize tebliğ edilen mahkeme kararlarından MHP kongresinin yapılamayacağı anlaşılmıştır. Mahkeme kararı doğrultusunda valiliğimizce işlem tesis edileceğinden herhangi bir mağduriyetin oluşmaması bakımından vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur."

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