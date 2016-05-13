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Bahçeli: Uzatmayacağım, 15 Mayıs’ta Olağanüstü Büyük Kurultayımız yoktur!

MHP'de kurultay kavgası sürüyor...

13 Mayıs 2016 23:55

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara 2. İcra Mahkemesi'nin olağanüstü kurultay için tedbir kararını kaldırmasına ilişkin kişisel Twitter hesabından degerlendirmelerde bulundu. 

Bahçeli, “Bu akşam çok uzatmayacağım, tane tane söyleyecek, net ifadelerle konuşacağım: 15 Mayıs’ta Olağanüstü Büyük Kurultayımız yoktur” dedi. "Bu akşam çok uzatmayacağım, tane tane söyleyecek, net ifadelerle konuşacağım: 15 Mayıs’ta Olağanüstü Büyük Kurultayımız yoktur” diyen Bahçeli, kurultay sürecinde sıkça dile getirdiği Gülen cemaatini işaret ederek, "Bu davaya gönül vermiş hiçbir kardeşim okyanus ötesi merkezli oyunun figüranı haline gelmemeli, sözde kurultay tuzağına düşmemelidir" ifadelerini kullandı.

MHP olağanüstü tüzük kurultayının toplanmasına ilişkin mahkemelik olan parti içi kavgada muhaliflerin beklediği karar Ankara'da 2. İcra Mahkemesi'nden çıktı. Ankara 2. İcra Mahkemesi, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "olağanüstü kongrenin Yargıtay kararı beklenmeden toplanamayacağına" dair yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan Ankara 25. İcra Müdürlüğü kararının iptaline yönelik itirazı kabul etti. Ancak Genel Merkez avukatlarından Yücel Bulut, Gemerek mahkemesinin, kararlarının geçerliliğinin devam ettiğini savunarak, Ankara Valiliği’ne kurultayın yapılamayacağını beyan eden bir yazı gönderdiğini açıkladı. Avukat Bulut, "Güvenlik güçleri yasal olmayan bu kongreyi önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır" diye konuştu. Bu açıklamaların ardından 25. İcra Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve "Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararı geçerlidir. Kurultay toplanamaz" açıklamasını yaptı.

Bahçeli'nin Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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