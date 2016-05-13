T24 LogoT24 Logo
Politika

Ankara 25. İcra Müdürlüğü: 'Gemerek kararı' geçerlidir, MHP kongresi toplanamaz!

MHP'de muhalifler pazar günü kurultay yapılacağını duyurmuştu

13 Mayıs 2016 23:26

Ankara 25. İcra Müdürlüğü MHP'deki kongre kriziyle ilgili olarak "Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtidayi tedbir kararı geçerlidir, kurultay toplanamaz" açıklaması yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) olağanüstü tüzük kurultayının toplanmasına ilişkin mahkemelik olan parti içi kavgada mesai saatinin dolmasına dakikalar kala muhaliflerin beklediği karar Ankara'da 2. İcra Mahkemesi'nden çıktı. 

Ankara 2. İcra Mahkemesi hâkimi Burhan Yaz, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "olağanüstü kongrenin Yargıtay kararı beklenmeden toplanamayacağına" dair yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan Ankara 25. İcra Müdürlüğü kararının iptaline yönelik itirazı kabul etti.

Ancak Genel Merkez avukatlarından Yücel Bulut, Gemerek mahkemesinin, kararlarının geçerliliğinin devam ettiğini savunarak, Ankara Valiliği’ne kurultayın yapılamayacağını beyan eden bir yazı gönderdiğini açıkladı. Avukat Bulut, "Güvenlik güçleri yasal olmayan bu kongreyi önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır" diye konuştu. 

 

 

ETİKETLER

mhp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24