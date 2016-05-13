Ankara 25. İcra Müdürlüğü: 'Gemerek kararı' geçerlidir, MHP kongresi toplanamaz!

Ankara 25. İcra Müdürlüğü MHP'deki kongre kriziyle ilgili olarak "Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtidayi tedbir kararı geçerlidir, kurultay toplanamaz" açıklaması yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) olağanüstü tüzük kurultayının toplanmasına ilişkin mahkemelik olan parti içi kavgada mesai saatinin dolmasına dakikalar kala muhaliflerin beklediği karar Ankara'da 2. İcra Mahkemesi'nden çıktı.

Ankara 2. İcra Mahkemesi hâkimi Burhan Yaz, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "olağanüstü kongrenin Yargıtay kararı beklenmeden toplanamayacağına" dair yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan Ankara 25. İcra Müdürlüğü kararının iptaline yönelik itirazı kabul etti.

Ancak Genel Merkez avukatlarından Yücel Bulut, Gemerek mahkemesinin, kararlarının geçerliliğinin devam ettiğini savunarak, Ankara Valiliği’ne kurultayın yapılamayacağını beyan eden bir yazı gönderdiğini açıkladı. Avukat Bulut, "Güvenlik güçleri yasal olmayan bu kongreyi önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır" diye konuştu.