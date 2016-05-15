MHP kurultayı polis barikatına takıldı, muhalifler bildiri okudu: Son sözü genel başkan değil, kurultay söyler

MHP’de karşılıklı alınan mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultay sürecinde gözler Ankara'daki Büyük Anadolu Oteli'ndeydi. Kurultay için otelin çevresine gelen delegeler polis barikatıyla karşılaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bayrak açan dört genel başkan adayı, Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, alana birlikte gitti. Muhalifler adına bildiri okuyan eski MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu "MHP sahipsiz değildir, son sözü genel başkanlar değil kurultaylar söyler" dedi. Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ saat 13.00 sularında "Maksadımız hasıl oldu" diyerek alandan ayrıldı. Akşener önce, "Valilik ve emniyetin yazılı talimatını görmeden ayrılmayacağız" dedi, ancak saat 14.40'ta "Polise elimiz kalkmaz, Yargıtay bu kurultay kaosunun sorumlusudur, şimdilik gidiyoruz" diyerek alandan ayrıldı.

Muhalifler önceki gün “15 Mayıs’ta sadece kurultayın yapılacağı Büyük Anadolu Oteli’nde basın toplantısı düzenleme” kararı almıştı. Ancak Akşener ve Oğan daha sonra “Kurultayı toplayacağız” derken, Aydın ve Özdağ, “Yargıtay kararı beklenmeli. Aksi halde ülkücüler karşı karşıya gelir” uyarısında bulundu. Son kez bir araya gelen muhalifler, “Devletin bariyerleri ve TOMA’larına karşı harp etmeye gitmiyoruz. Salon açılırsa kurultayı toplayacağız” demişti.

MHP’de önceki gün hareketli saatler yaşanmış, yargıdan ardı ardına gelen kararlardan sonra Ankara Valiliği bir “kurultayın toplanamayacağını” açıklamıştı.

Dakika dakika kurultay alanından notlar...

14.40: Meral Akşener alandan ayrılma kararı alarak şunları söyledi:

"Sabah 7'den bu yana aç susuz bekleyenler, kadınlar, gençler burada ya; Allah'ın izniyle gelecekteki Başbakanlık bizimdir!

Karar verdim, göreceksiniz, görecekler; çok yakın bir gelecekte Başbakan Meral diyecekler... Bugün burada bir hukuksuzluğu hep birlikte yaşadık. Sanmasın Saray, sanmasın iktidar ülkücüler vazgeçtiler sanmasınlar. Bizim o polislere elimiz kalkmaz. Biz bu ülkede Anadolu evladına hiçbir zaman el kaldırmadık. Bütün hukuksuzlukları tespit ettik. Sabaha kadar bekleyecektim ama sabah 7'den bu yana heres aç susuz burada dediler. Onun için şimdilik hepimiz evimize gidiyoruz. Ne yaparsanız yapın ülkücü hareketi engelleyemeyeceksiniz.

Bu hukuksuzluğun ve kaosun sorumlusu Yargıtay'dır. Derhal bu kaosu ve yanlışlığı gidermelisiniz. Eğer adalet anlayışı bu ülkede yüzde 24'e düşmüşse hukuk adamlarımızın bu yanlışlığı düzeltmesi gerekiyor. Bugün Asena'lar dirsek atmayı öğrendi. artık Saray rahat uyuyabiliyorsa uyusun."

13.40: Yaklaşık 150-200 kişilik grup MHP lideri Bahçeli'ye destek için Genel Merkez'de toplandı. Muhaliflerin gittiği alanda ise yaklaşık 20 bin kişi var.

13:20 Sinan Oğan, alanı terk etti.

13:05 Sinan Oğan: Maksadımız hasıl oldu. Birazdan alandan ayrılacağız.

13:00 Koray Aydın ve Ümit Özdağ alandan ayrıldı. Meral Akşener, barikatların önündeki bekleyişini bir süre sürdürme kararı aldı.

12:30 Muhalifler, alana gelen delege sayısının 900'ü bulduğunu iddia etti.

12:20 MHP'de muhalifler, alana gelen noterin huzurunda imzaların toplandığını ve hazirun cetvelinde tüzük kurultayı için gerekli olan salt çoğunluğun sağlandığını söyledi ancak herhangi bir sayı açıklanmadı.

11:45 İşte MHP'li muhaliflerin kurultay bildirisinin tam metni:

11:36 Yusuf Halaçoğlu: MHP sahipsiz değildir, son sözü genel başkanlar değil kurultaylar söyler.

11:28 MHP'li Yusuf Halaçoğlu, muhaliflerin bildirisini okudu.

11:00 MHP'de bazı delegeler arasında yumruklu kavga çıktı.

10:55 MHP'li genel başkan adayları, açıklamanın yapılacağı alana ulaşmaya çalışıyor.

10:37 MHP'li muhalifler, olaysız bir şekilde beklemeyi sürdürüyor.

09:06 Kurultay için gelen MHP'li delegelerin barikatlar önündeki bekleyişi sürüyor. Dört genel başkan adayının birlikte barikatların olduğu bölgeye gelip açıklama yapması bekleniyor.

07:54 Polis Ankara'da kurultay için adres gösterilen Büyük Anadolu Oteli'nin çevresindeki güvenlik önlemlerini tamamladı.