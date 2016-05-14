MHP'li muhaliflerden ortak açıklama: 15 Mayıs Pazar günü kurultayın yapılacağı adreste olacağız

MHP'de krize dönüşen olağanüstü tüzük kurultayı süreciyle ilgili bir araya gelen genel başkan adayları Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, ortak kararlarını yazılı olarak duyurdu. Dört isim yaptıkları açıklamada, "15 Mayıs Pazar günü kurultayın yapılacağı adreste olacağız" dedi. CNN Türk'ün haberine göre, muhaliflerin kurultay için Yargıtay kararının açıklanmasını bekleyecekleri öne sürüldü. Muhalifler yaptıkları ortak açıklamanın ardından gün içinde terkar durum değerlendirmesi yapmak için bir araya gelecek.

Açıklamanın ardından Habertürk TV'ye konuşan MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, "Biz yarın kongrenin bulunduğu adrese, kongreyi yapmak üzere gideceğiz. Bariyerler, güvenlik güçleri olduğu takdirde bir yarma hareketi, farklı manaya gelecek taşkınlık içinde olmayı düşünmüyoruz. Hukuk içinde kalacağız" dedi.

Hükümeti ve Adalet Bakanlığı'nı "kurultay sürecine doğrudan müdahale etmekle" suçlayan muhalifler, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir iç meselesi olan Tüzük Kurultayı AKP ve Hükümet'in meselesi haline gelmiştir. Bir saatte başbakan değişteren, iki saatte kongre kararı alan zihniyet Milliyetçi Hareket Partisi Tüzük Kurultayı'nı yaptırmamak için hukuku ayaklar altına almıştır. Unutulmasın ki, adalet bir gün herkese lazım olacaktır. Özellikle de hukuku bugün siyasi çıkarları için ayakları altına alanlara. Hukuku ayaklar altına alan bu hükümetten ülkücüler bunun hesabını mutlaka soracaktır. Bu hükümetin siyasi komplolarına alet olan bürokratlar da hukuk önünde hesap vereceklerdir."

Adalet Bakanı:

Müdahale ettiğimiz iddiası büyük bir iftiradır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhaliflerin suçlaması üzerine, "MHP Büyük Kongresi'yle ilgili hukuki süreçlere; "AK Parti, Adalet Bakanlığı ve şahsımın müdahale ettiği iddiası büyük bir iftiradır. Bakanlığımın icra dairesinin talebi üzerine gönderdiği yazı, yasal vazifesinin gereğidir" açıklaması yaptı.

Genel başkan adaylarından Meral Akşener, Oğan, Aydın ve Özdağ ile birlikte kaleme aldıkları basın açıklamasını Twitter hesabından paylaştı.

Muhaliflerin açıklaması şöyle:

"12 Mayıs 2016 tarihinde genel başkan adayları olarak açıkladığımız üzere, 15 Mayıs 2016 tarihinde yapılacağı karara bağlanan Milliyetçi Hareket Partisi Olağanüstü Kongresi ile ilgili olarak Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin hukuka aykırı olarak vermiş olduğu tedbir kararının icrasının kaldırılması talebi ile Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvurunun kabulü halinde 15 Mayıs tarihinde kongremizin gerçekleştirileceği, aksi durumda ise Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin kararının bekleneceği tarafımızdan değerlendirilmişti.

Açılan dava işlem aşamasında aşamasında iken Ankara 25. İcra Müdürlüğü'ne Adalet Bakanlığı'ndan işlemin devamı yönünde yazılı talimat verilmiş ve bu talimat dosyayı görmekte olan Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin dosyasına da UYAP üzerinden gönderilerek mahkemenin vereceği karara tesir edilmeye çalışılmıştır.

Dün itibariyle tüm bu baskılara rağmen Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi talebin kabulü ile Ankara 25. İcra Müdürlüğü'nce yapılan tüm işlemlerin iptaline karar vermiştir. Böylece Milliyetçi Hareket Partisi'nin Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nın yapılması önündeki engel kalkmıştır.

Ancak;

Mahkemenin bu karar, avukatlar marifetiyle gereğinin ifası için Ankara 25. İcra Müdürlüğü'ne teslim edildiğinde, İcra Müdürü'nce kongrenin yapılması yönündeki işlemlere derhal başlanmışken, avukatlarımızında da şahit olduğu üzere Adalet Bakanlığı'ndan gelen bir telefon üzerine yapılan işlemler durdurulmuştur. İcra Müdür işlemi durdurmasının akabinde Adalet Bakanlı'ndan konu ile ilgili nasıl bir işlem yapacağı yönünde görüş istemiş bu istem üzerine Adalet Bakanlığı yazılı cevap vererek İcra Müdürlüğü'nün Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin kararını yok sayması talimatını vermiştir.

İcra Mahkemelerinin kararını derhal uygulamakla görevli İcra Dairesi bu görevi uygulamaya koymak yerine konunun tarafı haline gelen Adalet Bakanlığı'nda talimat sorarak tamamen hukuksuz bir işlem gerçekleştirmiştir ve Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin kararını yok sayması talimatını vermiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Olağanüstü Tüzük Kurultayı için yeterli imza ve mahkeme kararları mevcutken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bizzat müdahil olması ile beraber hukuk dışına çıkılmış ve Ankara Valiliği başta olmak üzere çeşitli merciilerce siyasi baskı yapılarak kurultayın yapılmasının kolluk kuvvetleri marifetiyle engellenmesi talimatı verilmiştir.

Bu hükümetin ve AKP'nin Milliyetçi Hareket Partisi kurultayına doğrudan müdahalesidir ve kabul edilemez bir durumdur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir iç meselesi olan Tüzük Kurultayı AKP ve Hükümet'in meselesi haline gelmiştir. Bir saatte başbakan değişteren, iki saatte kongre kararı alan zihniyet Milliyetçi Hareket Partisi Tüzük Kurultayı'nı yaptırmamak için hukuku ayaklar altına almıştır. Unutulmasın ki, adalet bir gün herkese lazım olacaktır. Özellikle de hukuku bugün siyasi çıkarları için ayakları altına alanlara. Hukuku ayaklar altına alan bu hükümetten ülkücüler bunun hesabını mutlaka soracaktır. Bu hükümetin siyasi komplolarına alet olan bürokratlar da hukuk önünde hesap vereceklerdir.

Bütün bu Anayasa ve yasaların çiğnenmesi ve fiili baskı ve engellemelere rağmen biz aşağıda isim ve imzası bulunan Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan adayları 15 Mayıs 2016 tarihinde saat 10:00'da kurultayımızın yapılacağı adreste olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Koray Aydın

Meral Akşener

Sinan Oğan

Ümit Özdağ

MHP Olağanüstü Kongresine ilişkin Sn. K.Aydın, Sn. M.Akşener, Sn. S.Oğan, Sn. Ü.Özdağ ortak basın açıklamasıdır pic.twitter.com/lJ3lAhLpuN — Meral Akşener (@meral_aksener) 14 Mayıs 2016