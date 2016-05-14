MHP'nin yayın organı Ortadoğu ve muhaliflere yakın Yeniçağ, kurultay krizini nasıl gördü?

MHP'nin yayın organı Ortadoğu ve mühaliflere yakın ülkücü gazete Yeniçağ, Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) olağanüstü tüzük kurultayının toplanmasına ilişkin dün önce tedbir kararının kaldırılması, ardından tedbir kararının devam ettiği yolunda Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamayı bugünkü birinci sayfalarına iki farklı yorumla taşıdı.

Ortadoğu, MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamayı "Kurultayın yapılması hukuken mümkün değil" başlığıyla sürmanşetten verdi. Yeniçağ ise kurultaya ilişkin kararı "Kurultay kaosu" başlığıyla haberleştirirken, muhaliflerin "Kurultayı yapacağız" açıklamasına karşın Ankara Valiliği'nin kongrenin yapılamayacağına dair açıklamasına yer verdi.

Ne oldu?

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) olağanüstü tüzük kurultayının toplanmasına ilişkin mahkemelik olan parti içi kavgada mesai saatinin dolmasına dakikalar kala muhaliflerin beklediği karar Ankara'da 2. İcra Mahkemesi'nden çıktı. Ankara 2. İcra Mahkemesi hâkimi Burhan Yaz, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "olağanüstü kongrenin Yargıtay kararı beklenmeden toplanamayacağına" dair yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan Ankara 25. İcra Müdürlüğü kararının iptaline yönelik itirazı kabul etti. Ancak Genel Merkez avukatlarından Yücel Bulut, Gemerek mahkemesinin, kararlarının geçerliliğinin devam ettiğini savunarak, Ankara Valiliği’ne kurultayın yapılamayacağını beyan eden bir yazı gönderdiğini açıkladı. Avukat Bulut, "Güvenlik güçleri yasal olmayan bu kongreyi önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır" diye konuştu. Bu açıklamaların ardından 25. İcra Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve "Gemerek Asliye HUkuk Mahkemesinin ihtiyadi tedbir kararı geçerlidir. Kurultay toplanamaz" açıklamasını yaptı.

Ortadoğu ve Yeniçağ'ın bugünkü birinci sayfaları şöyle: