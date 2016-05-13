MHP'nin avukatı: Tedbir kararını kaldıran hâkimin hangi amaca hizmet ettiğini biliyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) olağanüstü tüzük kurultayının toplanmasına ilişkin mahkemelik olan parti içi kavgada mesai saatinin dolmasına dakikalar kala muhaliflerin beklediği karar Ankara'da 2. İcra Mahkemesi'nden çıktı. Ankara 2. İcra Mahkemesi hâkimi Burhan Yaz, Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "olağanüstü kongrenin Yargıtay kararı beklenmeden toplanamayacağına" dair yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan Ankara 25. İcra Müdürlüğü kararının iptaline yönelik itirazı kabul etti. MHP'nin avukatı Yücel Bulut, "Hakimin kimliği partimizce çok iyi bilinmektedir. Hafta mesaisine dakikalar kala verdiği kararın hangi amaca hizmet ettiği tarafımızca çok iyi bilinmektedir. Mahkeme hakimi hakkında HSYK’ya gerekli başvurular yapılacaktır. Karar, ihtiyati tedbirin infazına ilişkin icra dosyalarına ilişkindir" dedi. Bu açıklamaların ardından 25. İcra Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'ndan görüş aldı ve "Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyadi tedbir kararı geçerlidir. Kurultay toplanamaz" açıklamasını yaptı.

Yücel Bulut'un açıklamasından ilgili bölüm şöyle:

"Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi MHP büyük kurultayının tüzük değişikliği gündemiyle olağanüstü kurultaya çağırılması için çağrı heyeti oluşturulmasına karar vermişti. Çağrı heyeti Yargıtay’ı beklemeksizin takvim açıklamış ve 15 Mayıs’ta kurultayın toplanacağı ilan edilmiştir. Yasal olmayan bu girişim karşısında kurultaya katılmak üzere davet edilen üst kurul delegelerimiz, yasal olmadığı gerekçesiyle ikametgahlarının bulunduğu mahkemelere koruma talebinde bulunmuşlardır. Tosya ve Gemerek’teki mahkemeleri 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararının kesinleşmeden uygulanamayacağı için, büyük kongreye ilişkin işlemler Yargıtay kararı sonrasına kadar ihtiyati tedbirle durdurulmuştur. Kararlar işleme konmuştur.

"Hâkimin kime hizmet ettiğini biliyoruz"

Kararların işleme alınmasının hemen ardından, Burhan Yaz tarafından henüz ortada açılmış dava dosyası yokken, fotokopileri istemiştir. Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi, önünde açılan dava dosyası olmadığı halde kararların infazına ilişkin yakından takip etmektedir. Hakimin kimliği partimizce çok iyi bilinmektedir. Hafta mesaisine dakikalar kala verdiği kararın hangi amaca hizmet ettiği tarafımızca çok iyi bilinmektedir. Mahkeme hakimi hakkında HSYK’ya gerekli başvurular yapılacaktır. Karar, ihtiyati tedbirin infazına ilişkin icra dosyalarına ilişkindir. Ankara 2. İcra Hukuk hakiminin vazifesi olmadığı halde gösterdiği ilgi nedeniyle görevi olmadığı halde bunu yapacağı tarafımızca tahmin edilmiştir.