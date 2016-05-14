Adalet Bakanı Bozdağ: MHP kongresine müdahale ettiğimiz iddiası büyük bir iftiradır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "MHP Kongresi ile ilgili hukuki süreçlere; AK Parti, Adalet Bakanlığı ve şahsımın müdahale ettiği iddiaları, büyük bir iftiradır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MHP kongresiyle ilgili hukuki süreçlere Bakanlığın ve AKP müdahale ettiği iddialarına ilişkin "MHP Büyük Kongresiyle ilgili hukuki süreçlere; Ak Parti, Adalet Bakanlığı ve şahsımın müdahale ettiği iddiaları, büyük bir iftiradır. Parti içi rekabette, delege ve kamuoyunda daha güçlü olmak için Ak Parti, Adalet Bakanlığı ve şahsımın isminin kullanılması, ahlaksızlıktır" dedi.

"AK Parti, Adalet Bakanlığı ve şahsımın isminin kullanılması ahlaksızlık"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalet Bakanı Bozdağ, MHP kongresiyle ilgili 'müdahale' iddialarına sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. MHP kongresiyle ilgili hukuki süreçlere Bakanlığın ve AK Parti'nin müdahale ettiği iddialarının iftira olduğunu belirterek, "MHP Büyük Kongresiyle ilgili hukuki süreçlere; AK Parti, Adalet Bakanlığı ve şahsımın müdahale ettiği iddiaları, büyük bir iftiradır. Parti içi rekabette, delege ve kamuoyunda daha güçlü olmak için AK Parti, Adalet Bakanlığı ve şahsımın isminin kullanılması, ahlaksızlıktır. MHP'deki kongre tartışmaları, MHP'nin iç işidir; bizi ilgilendirmez. Bizi bu sürece müdahilmiş gibi göstermek, iftirayı hakikate çevirmez. Siyasetin mahkemeye düşmesi, siyasi mücadelenin mahkeme kararıyla yapılması/yargının siyaseti dizaynı, demokratik hukuk devletine aykırıdır. Bu yöndeki düşüncem, kongreye veya yargıya müdahale değil, aksine demokrasiye ve demokratik siyasete inancımın, siyasi anlayışımın gereğidir" ifadelerini kullandı.

"Mahkemeler görevlerinde bağımsızdır"

Bakanlığın MHP kurultayı hakkında yazı yazdığı iddiasını da eleştiren Bozdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Mahkemeler görevlerinde bağımsızdır. Hâkimler kararlarını, anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatleriyle verirler. Hiç kimse, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere/hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Adalet Bakanlığı ve şahsımın, bir mahkemeye/hâkime, emir/talimat vermesi, genelge göndermesi, tavsiye ve telkinde bulunması söz konusu değildir. Bakanlığımızın icra dairesinin talebi üzerine gönderdiği yazı, yasal vazifesi gereğidir. Adalet Bakanlığı re'sen görüş bildirmemiş, ilgili 25. İcra Dairesi'nin yazılı talebi üzerine görüş bildirmiştir. Adalet Bakanlığı, 2992 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 2. Maddesinin (h) bendi, 10. Maddesinin (d) bendi ve 18. Maddesinin (c) bendine istinaden görevi gereği görüş bildirmiştir. İcra Dairesine gönderilen yazıyı, mahkemeye göndermiş gibi gösterip, bunu yargıya müdahale olarak takdim, gerçeği çarpıtan algı operasyonudur."

Suçlama neydi?

MHP olağanüstü kongresi sürecini değerlendiren MHP genel başkanlığı için adaylıklarını açıklayan eski milletvekilleri Sinan Oğan, Meral Akşener ve Koray Aydın ile MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek genel başkanlığa aday olan Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ Adalet Bakanlığı’nı baskı yapmakla suçladı.

MHP'de kurultay salonunun bulunduğu binaya TOMA'lı önlem alınması ve salonun mühürlenmesine ilişkin Meral Akşener Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sert tepki gösterdi. Meral Akşener, şöyle konuştu, "Herkesin amiri olan demek ki Bekir Bozdağ dönüp arıyor böylesi abuk bir durum oluşuyor. Mühürlenmiş olarak sadece şuan burayı gördüm. Ben keşif yapmaya geldim. İmza vermiş vermemiş tüm arkadaşlarımız geliyor. Biz yarın kongrenin yapılması için burada olacağız. TOMA'lar karşımızda. Kongrenin ille salonda olması gerekmiyor " dedi.

‘Hukuksuzluğun başı Bekir Bozdağ’dır, sözleri yok hükmündedir’

MHP başkan adaylarından Koray Aydın, Bozdağ'ın açıklamasından sonra Bozdağ'ın kongreye dair hukuki sürece müdahale ettiği iddiasını yineledi. Aydın, "Sayın Bozdağ’ın sözleri yok hükmündedir. 17-25 Aralık’ın temizleyicisidir. Onun için de bu görevdedir. Halk nezdinde bir değeri yoktur. MHP kongresine karıştı. Elini oradan çekmesini tavsiye ederiz. Hak varsa bu hakkı öbür dünyaya bırakmamak adına bu hakkın bu dünyada teslim edileceğine inanıyoruz" diye konuştu.