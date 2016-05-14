Meral Akşener: Bekir Bozdağ, Ankara Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacağız

MHP genel başkan adayı Meral Akşener, muhalif genel başkan adaylarıyla birlikte yarın delege ve hazirun cetveliyle kongrenin yapılacağı alandaki güvenlik noktasına kadar gideceklerini duyurarak, “İlle de salonda toplantı yapmaya gerek yoktur. Yarın biz oraya gideceğiz ve hazirun cetvelimizle birlikte delegelerimizin orada olduğunu ve o kongrenin yapılacağını herkese göstereceğiz. Biz yarın oradayız. Yarın saat 10.00’da aday arkadaşımla birlikte, beraber, aynı anda Anadolu Oteli’nin orada olacağız” dedi.

“Yargıtay’ın görüşüp görüşmemesi kongrenin toplanmasına engel teşkil etmiyor”

Yargıtay’ın MHP’deki kongre konusunu görüşüp görüşmemesinin MHP kurultayının toplanmasına engel teşkil etmediğini savunan Akşener, “Yargıtay’ın görüşüp görüşmemesi kongrenin olmasına, kurultayın oluşmasına, toplanmasına bir engel teşkil etmiyor. Geldiğimiz nokta Türkiye’de hukuki bir kaosun artı siyasi bir kaosun yaratılmasına yönelik bir zeminin hazırlanmasıdır. Ama en önemlisi de Türkiye’de yürütmenin yargı üzerinde nasıl bir baskı, müdahale yaptığını gözler önüne seren bir olay haline gelmiştir. İnanılmaz olanı budur” ifadelerini kullandı.

“Vali, Bekir Bozdağ ve Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacağız”

Ankara Valiliği’nin ‘Valiliğimize tebliğ edilen mahkeme kararlarından MHP kongresinin yapılamayacağı anlaşılmıştır’ açıklaması üzerinden; Ankara Valisi, Adalet Bakanı ve Ankara Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildiren Akşener, “Biz yarın kongremizi yapmak üzere hazırlandık. Biz hazırız. Hukuksuz bir biçimde Ankara Valisi’nin talimatı, Ankara Emniyet Müdürü’nün gayretiyle bu kongrenin zincirlerle, TOMA’larla yaptırılmayacağı gibi bir gerçeklikle karşı karşıya kaldığımızı bize anlatmaya çalıştılar. Derhal Ankara Valisi, Bekir Bozdağ ve Ankara Emniyet Müdürü hakkında hem delegelerimiz hem ben suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü yaptıkları iş kanunsuzdur” diye konuştu.

“Oraya getirsinler bakalım dantel kefenli çakma kahramanları"

MHP kongresi için muhalifler tarafından tutulan Büyük Anadolu Oteli’ne gittiğini ve polisin aldığı geniş güvenlik önlemiyle karşılaştığını anlatan Akşener, “Şifahi olarak verildiği anlaşılan bir emirle benim gibi, sizin gibi kadınların çocukları olan polis memurlarını oraya dikip ve karşısında da bizi oraya dikmek gibi bir gayretin içinde olanlar yanılıyor. Oraya getirsinler bakalım dantel kefenli çakma kahramanları. Salon zincirle kapatılmış, mührü yok. Devlet memuru olan, ekmek parasının peşinde bulunan bu vatanın evlatlarını da oraya dikmişler. Hukuksuzluk herkesin paçasından aşağıya akıyor ama biz eğer ülkücüysek, biz eğer Türk milliyetçisiysek bu hukuksuzluklara kesinlikle pabuç bırakmayacağımızı buradan ilan ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Bekir Bozdağ gayri hukuki desteğini genel merkezimize göstermektedir”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın MHP’deki hukuki sürece siyasi baskı yaptığını ve MHP Genel Merkezi’ne gayri hukuki destek verdiğini savunan Akşener, “Bizim 548 delegemizin imzasıyla, 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla ve 306 delegemizin de ‘Biz gelip oraya bu kongrede evet oyu kullanacağız’ demesiyle ortaya çıkan 854 delegemizin iradesiyle dalga geçilmesine, buna engel konulmasına müsaade etmeyeceğimizi ilan ediyorum. Sayın Genel Başkan’ın ifade ettiği gibi fiili desteğin karşılığını, biz tam anlayamamıştık hukukin desteğin ne olduğunu; anlaşılıyor ki Bekir Bozdağ gayri hukuki, gayri yasal desteğini hukuk kılıfı içinde genel merkezimize göstermektedir. Bu da herkesin gözü önünde olmaktadır” dedi.

“Yarın orada olacağız”

MHP genel başkan adayları Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Sinan Oğan ile birlikte yarın kongrenin yapılacağı salonda olacaklarını vurgulayan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dördümüzün kararı şudur. Yarın biz orada olacağız. Yarın delegelerimiz orada olacak. Hazirun cetvelimiz elimizde olacak. Yarın ille de salonda toplantı yapmaya gerek yoktur. Yarın biz oraya gideceğiz ve hazirun cetvelimizle birlikte delegelerimizin orada olduğunu ve o kongrenin yapılacağını herkese göstereceğiz. Biz yarın oradayız. Yarın saat 10.00’da aday arkadaşımla birlikte, beraber, aynı anda Anadolu Oteli’nin orada olacağız”