Meral Akşener: Kurultay için salona gerek yok

MHP’de kurultaya ilişkin kaos sürerken, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından partiye atanan Kongre Çağrı Heyeti’nin kurultayın yapılacağı yer olacak duyurduğu salona giderek incelemelerde bulunan genel başkan adayı Meral Akşener, "5,5 aydır demokrasi ve hukukun verdiği tüm kurallara uyarak kongremizi yapmaya çalışıyoruz. 5,5 aydır büyük bir edep, haya içerisinde bu demokratik hakkı kullanmaya çalışıyoruz. Biz burada olacağız, delege ve il başkanlarımız da gelecek. Bunun için salona gerek yok" dedi. "Ben önceden burayı görmeye geldim" diyen Akşener, "Her türlü arabanın arandığını, plakaların not edildiğini biliyoruz. Birçok hukuksuz iş yapılıyor. Bizi engelleyemezler. 4 aday burada olacağız" diye konuştu.

Bugün bir araya gelen genel başkan adayları Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, kurultay sürecine ilişkin ortak kararlarını yazılı olarak duyurdu. Dört isim yaptıkları açıklamada, "15 Mayıs Pazar günü kurultayın yapılacağı adreste olacağız" dedi.