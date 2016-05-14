MHP başkan adayı Koray Aydın: TOMA’lara karşı harp etmeyeceğiz, kurultayı salon açılırsa yapacağız

MHP genel başkan adayı Koray Aydın, yarın kongrenin yapılacağı salonun açılması durumunda kurultayı yapacaklarını ifade ederek, "Devletin TOMA’larına karşı harp etmeye gitmiyoruz. Salon açılırsa yapacağız. Asla bir çatışma sürtüşme kavga etmek için gitmiyoruz" dedi.

MHP'de krize dönüşen olağanüstü tüzük kurultayı sürecine ilişkin açıklamada bulunan Aydın, "Meral Hanım’ın yaptığı açıklama 4 kişinin fikrini yansıtmıyor, kendi fikrini yansıtıyor. Kimseye umut veremeyiz. Gerçeklik üzerinden bir hareket belirleyeceğiz" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, MHP'ye ilişkin yaptığı "Kongreye ile ilgili hukuki süreçlere; AK Parti, Adalet Bakanlığı ve şahsımın müdahale ettiği iddiaları, büyük bir iftiradır" açıklamasına da değinen Aydın, "Hukuksuzluğun başı Bekir Bozdağ’dır, sözleri yok hükmündedir" dedi.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Aydın'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

"MHP’nin kongre süreci Türk milletinin umuduna dönüştü. İnsanların gözü kulağı MHP’dedir. Bu kadar şık ve güzel bir ortamda karşımıza devletin gücü çıktı, TOMA’lar var, bariyerler var. Bunu bir karar olarak uygulayacağını söyleyen valilik var. Haksız ve hukuksuz olduğunu biliyoruz. Ama bir mahkeme kararına dayalı olarak bu hukuksuzluğu yapıp önümüze koyanlar, hukukun işlemesine engel olabilecek bir çatışma ortamına girmeyiz. Bizim dört adaylık düşünen arkadaşlar olarak bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyordum. Meral Hanım’ın yaptığı açıklama 4 kişinin fikrini yansıtmıyor, kendi fikrini yansıtıyor. Benim adıma mümkün diyebileceğim bir şey değil. Yapamayacağını kendi adıma konuşarak söylüyorum. Kongre yapmanın şartları var. Kimseye umut veremeyiz. Gerçeklik üzerinden bir hareket belirleyeceğiz.

'Salon açılırsa kurultay yapacağız, asla kavga istemiyoruz!'

Hukuksuzluğa teslim olmamak için oradayız. Devletin TOMA’larına karşı harp etmeye gitmiyoruz. Salon açılırsa yapacağız. Asla bir çatışma sürtüşme kavga yaparak bunu yapmayı denemek için buraya gitmiyoruz. Dördümüzün düşüncesi bu.

‘Hukuksuzluğun başı Bekir Bozdağ’dır, sözleri yok hükmündedir’

Sayın Bozdağ’ın sözleri yok hükmündedir. 17-25 Aralık’ın temizleyicisidir. Onun için de bu görevdedir. Halk nezdinde bir değeri yoktur. MHP kongresine karıştı. Elini oradan çekmesini tavsiye ederiz. Hak varsa bu hakkı öbür dünyaya bırakmamak adına bu hakkın bu dünyada teslim edileceğine inanıyoruz.

'Dünyanın görülmemiş en sert muhalefetini bu iktidara karşı yapacağız'

Bir adım atıyorsam onun suç olmadığını bilerek atıyorum. En ufak bir haksızlık görsem kesinlikle gitmem. Onlar uyardığı için değil, kendi irademle gitmem. Bir hukuksuzluk görmüyorum, hukuka karşı bir zorbalık görüyorum. Kendi vicdanında sorgulamasını yapabilen birisiyim.”