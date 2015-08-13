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Politika

MHP, olası bir erken seçim oylamasına katılır mı?

CHP ve HDP, AKP'nin erken seçim önergesine destek vermezse; AKP'nin salt çoğunluğu elde etmesi için MHP kilit rol oynayacak

13 Ağustos 2015 21:05

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP ve CHP arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında erken seçim ihtimalinin giderek güçlenmesi, gözleri MHP’ye çevirdi.

AKP’nin gelecek hafta TBMM’den bir seçim kararı çıkarması bekleniyor. Meclis İç Tüzüğü’nün 95. Maddesi’ne göre, “Seçimlerin Yenilenmesine Dair Önergeler Anayasa Komisyonu’nda görüşüldükten sonra hazırlanacak rapor” Genel Kurul’da görüşülecek ve açık oylama yapılacak. Erken seçim kararı için toplantıya katılanların salt çoğunluğu aranacak. CHP ve HDP, AKP’nin erken seçim önergesine destek vermezse, MHP kilit rol oynayacak. MHP, oylamaya katılmazsa, AKP 258 sandalyesiyle salt çoğunluğu elde ederek Meclis’ten bir erken seçim kararı çıkabilecek.

 

Anayasa Komisyonu ne olacak?

 

AKP kanadında Anayasa Komisyonu kurulmadan seçim kararı alınabileceğini savunuluyor ancak TBMM’nin yetkili makamları bu görüşe karşı çıkıyor. Anayasa Komisyonu’nun anayasal bir hüküm olduğuna dikkat çeken yetkililerin T24’e yaptığı açıklama şu şekilde:

“TBMM seçim kararını, kanunla veya bir Meclis kararı ile alabilir. Uygulamada aynı seçime ilişkin hem bir kanunun kabul edildiği hem de karar alındığı bir örnek de bulunmaktadır. Bu çerçevede, seçimlerin yenilenmesine ilişkin süreç, bir kanun teklifi ya da önerge ile başlatılabilir. İçtüzüğün 95’inci maddesine göre, ‘Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler, Anayasa Komisyonunda görüşülür ve Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurulda gündemdeki bütün konulardan önce görüşüldükten sonra açık oya sunulur.’ Bu hükme göre, seçimlerin yenilenmesine ilişkin önerge ya da kanun teklifinin Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi, seçimin yenilenmesi kararı ya da bu yöndeki kanun teklifinin kabulü için zorunlu bir aşamadır. Anayasa Komisyonu’nun raporu, Genel Kurul’da, İçtüzük hükmüne uygun olarak diğer konulardan önce görüşülür ve açık oyla karara bağlanır”.

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