MHP'li Özdemir bu kez Sözcü yazarı Çölaşan'ı hedef aldı; "Maskesi bir kez daha düşmüş, hakiki sureti kendisini ele vermiştir"

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, bu kez Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ı, "Kamuoyunun malumu olan HDP’nin de yer aldığı anayasa çalışmalarında Türkiye’nin üniter yapısı, milli birlik ve bütünlüğü hedef alınırken sesi çıkmayan hatta belki bundan memnun dahi olan Çölaşan’ın maskesi bir kez daha düşmüş, hakiki sureti kendisini ele vermiştir." sözleriyle hedef aldı.

Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözcü Gazetesi Yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında henüz sivil anayasa ile ilgili çalışmamızın içeriğini görmeden, şartlandırılmış ve özellikle de hasımlık ölçüsüyle bunun bir tuzak olduğunu iddia etmiştir. Emin Çölaşan ve zihniyetinde ülkemiz ve milli menfaatlerimiz için mücadele anlamında mertlik payesi bulunmazken, sinsilik ve tuzak kültürü olabilir, ancak herkesi kendisi gibi zannetmemelidir! MHP, daima Türkiye’ye karşı kurulan tuzakları ve oyunları bozan partidir!" ifadesini kullandı.

Özdemir şunları kaydetti:

"Çölaşan, darbe döneminden kalma zihnin yapısıyla, önerdiğimiz ve Türkiye’nin ihtiyacı olan sivil anayasa konusunda tümden karşı çıkılması gerektiğini savunup, bunu akıl hocası rolü ile tavsiye ederken, HDP ile anayasa yapımımda buluşulmasına ses etmeyerek safını belli etmiştir! Kamuoyunun malumu olan HDP’nin de yer aldığı anayasa çalışmalarında Türkiye’nin üniter yapısı, milli birlik ve bütünlüğü hedef alınırken sesi çıkmayan hatta belki bundan memnun dahi olan Çölaşan’ın maskesi bir kez daha düşmüş, hakiki sureti kendisini ele vermiştir.

Sorsanız Atatürkçü geçinen bir yazarın böylelikle, PKK’nın siyasi uzantılarıyla Türkiye karşıtı fikirlerini anayasaya sokma, kurucu değerlerden uzaklaşma ve daha nice melaneti hayata geçirme tuzağında nasıl bir rol üstlenmiş olduğu da malum olmuştur. Sivil bir anayasaya ihtiyacımız vardır. Partimiz bu kapsamdaki çalışmalarını tamamlamış ve çalışmaların içeriği Cumhur İttifakı’nda beraber olduğumuz Ak Parti ile paylaşacaktır. Temennimiz olgun bir anlayış, sorumluluk ve hassasiyetle bu sürece her kesimin katkıda bulunmasıdır."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 'yeni anayasa' önerisini konuklarıyla konuşan gazeteci Ebru Baki için "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" demişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e Ebru Baki'nin bugünkü yayınında yanıt verildi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını aynen iade ettiğini dile getirdi.

MHP, HaberTürk sunucusu Ebru Baki'nin ardından HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'i hedef aldı. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Aydemir için, "Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den boykot

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "#HaberTürkTVizlemiyorum" etiketi ile boykotu duyurdu. #HaberTürkTVizlemiyorum" etiketi Twitter'daki Trend Topic listesinde birinci sırada yer aldı.

HaberTürk TV'de MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in hedef aldığı Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in görevden alınmasının ardından kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etti.