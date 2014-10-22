MERS ve ebola korkusu Türkiye'ye sıçradı

Hatay'da bir gencin MERS-CoV virüsünden ölmesinin ardından, hem MERS hem de Ebola virüsüne yakalanmış olma korkusuyla birçok insan hastanelere akın etmeye başladı. ebola virüsüne şu ana kadar Türkiye'de kimsede rastlanmazken, MERS ön tanısı konulan bazı hastalar oldu.

Hürriyet'te yer alan haberde, "şimdiye kadar Türkiye'de virüse yakalanmış olma ihtimali olan veya yakalanmış olan kişilerle ilgili haberlerin yanı sıra virüse dair uyarı niteliği taşıyan bilgilerin de bir derlemesi" yapıldı. Buna göre, virüsün solunum yoluyla da bulaşabiliyor olması hastalığın yayılma riskini artırırken, hac döneminde çok kalabalık ortamda bulunmak ve deve çiftliklerini ziyaret etmek MERS virüsüne yakalanma olasılığını artırıyor. Konya'da bir hastanın fanus içerisinde ve tam korunaklı giysiler giyen sağlık çalışanları tarafından taşınması doğru bulunurken, Sivas'ta MERS-CoV şüphesiyle başvuran yaşlı bir kadının yüzünde sadece bir maske olması dikkati çekti.

İstanbul’da 2 kişide MERS şüphesi

Pazartesi günü İstanbul'da, hac dönüşü yüksek ateş ve öksürük nedeniyle fenalaşan ve hastanede izole edilen kadına MERS virüsü (corona virüsü) ön tanısı konuldu. Edinilen bilgiye göre, Cumartesi günü (19 Ekim 2014) Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönen 66 yaşındaki H. E, yüksek ateş ve öksürük sebebiyle fenalaştı. Yapılan tetkikler sonucu hastanın daha sonra MERS virüsü taşımadığı saptandı.

Yine Pazartesi günü 68 yaşındaki Z.K. isimli bir kişi daha yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvurdu ve MERS şüphesiyle Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün de (21 Ekim 2014) Eyüp Devlet Hastanesi Acil Servis’i, MERS virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, 73 yaşındaki hasta, ateşi yükselince ve mide bulantısı başlayınca, oğlu tarafından saat 03.30’da Eyüp Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. 1 hafta önce hacdan Türkiye’ye dönen kadının, yüksek ateşi olması ve Suudi Arabistan’da yaygın görülen virüsü hac sırasında kapmış olabileceği şüphesi üzerine, hastanenin Acil Servisi kapatılarak karantinaya alındı.

Maske dağıtıldı

Acil Servisteki hastalar çevredeki diğer hastanelere sevk edildi. Hastane personeline de önlem olarak maske dağıtıldı. Durumdan habersiz olarak hastaneye gelen vatandaşlar, görevliler tarafından çevredeki hastanelere yönlendirdi.

MERS virüsü şüphesi taşıyan kadının tetkiklerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca tedavi sonrası şikâyetlerinde azalma görülen hastanın gözetim altında bulunduğu, tedbir amaçlı kısa süreliğine faaliyetine ara verilen acil servis ünitesinin de dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinden sonra saat 08.00 sularında hizmete açıldığı öğrenildi.

Konya’da hasta özenle taşındı

Konya'da 3 gün önce hacdan dönen 80 yaşındaki L.G., MERS virüsü şüphesiyle, ambulansla özel bir kuvöz ve koruyucu ekipman elbiseli sağlık görevlileri tarafından Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. L.G., intaniye servisinde özel izole edilen bir oda da tedavi altına alınırken, bölüme hasta giriş ve çıkışları yasaklandı. 3 gün önce hacdan dönen L.G.'nin MERS virüsü olup olmadığı yapılacak tetkiklerin sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

Sivas’ta izole oda olmayınca Üniversite Hastanesi’ne gönderildi

Sivas'ta hacdan dönen 83 yaşındaki hasta da MERS şüphesiyle Sivas Devlet Hastanesi'nden Numune Hastanesi'ne oradan da Cumhuriyet Üniversitesi'ne sevk edildi. Taşınma sırasında hastanın yüzünde sadece bir maske olduğu, onun da yüzünü tam kapamadığı görüldü. Solunum yoluyla da bulaşan virüse karşı tedbirsiz davranılması dikkat çekti.

Hastayı muayene eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Merdan Mustafa Özcan "izole odamız ve gerekli şartlar uygun olmadığından hastayı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettik" dedi.

İzmir’de Ebola şüphesi

İzmir'de, Ege Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki H.Ö., Ebola veya MERS şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. H.Ö.'nün yaklaşık 1 ay önce Somali'ye seyahat yaptığı öğrenildi. Ege Üniversitesi öğrencisi H.Ö., yüksek ateş ve kusma şikayeti nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedaviye alınan H.Ö., hastanede yapılan tetkikler ve takibin ardından özel bir sedye ile Ebola veya MERS virüsü şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. H.Ö.'yü sevk eden sağlık personeli de Ebola şüphesine karşı maske taktı. H.Ö.'nün 1 ay önce Somali'ye seyahat yaptığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta da MERS şüphesi

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde hacdan 10 gün önce dönen 69 yaşındaki S.A ve eşi 59 yaşındaki A.A., yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Çift, MERS virüsü kaptıkları şüphesiyle özel önlem alan sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde kendileri için hazırlanan özel bir odada tedaviye alındı. Çiftin hacda MERS virüsü kaptığı şüphesiyle özel kıyafetler giydirilerek ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya’da alarm

Havalimanı yetkilileri, hacdan gelen bir kişide MERS virüsü şüphesi görüldüğünü, yüksek ateş ve bulantı görülmesi üzerine hastaneye sevk edilmesine karar verildiğini belirttiler. Hastanın, Suudi Arabistan’da yaygın görülen MERS virüsü kapmış olabileceği, tedbirlerin de bu yönde alındığı kaydedildi. Yetkililer, hastanın Ebola olmasından şüphelenmediklerini kaydetti.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen hastanın, Burdur’da oturan 79 yaşındaki G.A. olduğu kaydedildi. Hacdan dönen A.'nın boğazında yanma ve yüksek ateşi olması nedeniyle hastaneye sevk edildiği kaydedildi. G. A.’yı havalimanında karşılamaya gelen yakınları, "Durumunu öğrenince hastaneye geldik. Biz de konuyla ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz" dedi.

Adana’da hasta yakını gazetecileri engellemeye çalıştı

Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde yüksek ateş şikayetiyle Devlet Hastanesi’ne getirilen hacdan yeni dönen 54 yaşındaki O.T., MERS virüsü şüphesiyle Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. O.T.’nin sevk edilmesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi karantina altına alındı. Hastanenin arka bölümünden bina içine alınan O.T.'nin taşındığı sedyede sadece yüzünün kapalı olduğu görüldü.

Suudi Arabistan’a hac görevini yapan O.T., bu sabah evinde ateşi yükselince çocukları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Burada muayene edilip tetkikleri yapılan Turan’da MERS virüsü şüphesi görüldü. Bunun üzerine Acil Servis karantinaya alınıp, 112 Acil Servis’ten getirilen özel kuvöze konulan Turan, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil Servis MERS virüsüne karşı dezenfekte edildi. Hastanın oğlu ise gazetecileri engellemeye çalışarak, "Sadece ateşi var. Şüphe üzerine sevk edildi. Kesinleşmeden bu şekilde duyurulması hiç hoş değil" dedi. Osman Turan’ın yatırılacağı bölümün karantinaya alınacağı ve virüs taşıyıp taşımadığı kesinleşene kadar bu durumun süreceği öğrenildi.

Kocaeli’de Ebola şüphesi

Kocaeli’nin Derince İlçesi’de bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ebola virüsü hastalığı şüphesiyle 2 kişi sevk edildi.

Kocaeli Hastaneler Birliği Başkanı Hasan Aydınlık yaptığı açıklamada iki hastanın belirlendiği doğrulayarak şunları söyledi:

"İlimizde Sağlık Bakanlığımızın prosedürlerine uygun bir şekilde şüphe duyulan hastalar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde inceleme altına alınacak. İzole edilmiş vaziyette ve enfeksiyonel hastalıkları uzmanımızın algoritmaya uygun bir şekilde gerçekleştirilen işlem 2-3 gün arasında, inceleme sonuçları çıkacak. Şu anda bu bir şüphe. Biz çok düşük bir ihtimal bile olsa konuyu ne gerekiyorsa bakanlığımızın algoritmasına uygun yönetmekteyiz. Bu şüphe gerekli tetkikler yapılması için kan numuneleri incelenmeye başlandı. 2-3 gün arasında sonuçlar çıkıyor. Bu süre içersinde hastalarımızın izolasyonu devam diyor."

Batman

Batman'ın Kozluk ilçesinde hac dönüşü fenalaşan 74 yaşındaki B.B, hastaneye kaldırıldı. Kozluk ilçesinde hac dönüşü fenalaşan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bir süre önce kutsal topraklardan dönen 74 yaşındaki B.B, öksürük şikâyetiyle Kozluk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Çeşitli önlemlerin alındığı acil serviste yapılan tetkiklerin ardından alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderildi.

Başhekim Mehmet Sıddık Aydın, yaptığı açıklamada, hastanın yurt dışından gelmesi nedeniyle MERS virüsü şüphesiyle gözlem altına alındığını belirterek, "Hastamızın tahlil sonuçları bizi sevindirdi. Yine de kesin tanı için kan örneklerini alıp Ankara'ya gönderdik" dedi.

Hatay’da ölen kişinin ailesinde MERS’e rastlanmadı

Hatay Valiliği, Hatay'da MERS nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili, "Hatay İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hastanın tüm temaslıları ivedilikle belirlenmiştir. 8 kişi olan ev halkı temaslıları konu hakkında bilgilendirilmiş ve takip altına alınmıştır. MERS-CoV yönünden bugüne kadar şüpheli bir durum tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verdi.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, MERS virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında bilgilendirme yaptı.

Suudi Arabistan'a çalışma amacıyla giden Hatay'ın Samandağ ilçesi nüfusuna kayıtlı bir kişinin, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 11 Ekim tarihinde vefat ettiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından hastanın tüm temaslıları ivedilikle belirlenmiştir. 8 kişi olan ev halkı temaslıları konu hakkında bilgilendirilmiş ve takip altına alınmıştır. MERS-Cov yönünden bugüne kadar şüpheli bir durum tespit edilmemiştir. Hastanın başvurduğu her iki hastanede görevli sağlık personelinin koruyucu donanım olmadan hasta ile temasa geçmediği öğrenilmiş ancak tedbir amaçlı olarak sağlık personelinin 14 gün süreyle takip altında tutulması sağlanmıştır. Güvenlik birimleri ile irtibata geçilerek kişiyle aynı uçakta yolculuk eden 41'i yabancı uyruklu, 50'si Türk vatandaşı olmak üzere 91 yolcunun kimlikleri belirlenmiştir. Yabancı yolcular ve uçak mürettebatı için Konsolosluk aracılığıyla ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın tamamına ise İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimleri vasıtasıyla ulaşılmıştır. İlgili tüm kişilere konu hakkında gerekli bilgilendirme yapılmış olup, ilimiz nüfusuna kayıtlı kişilerin tamamından alınan geri bilgilendirilmeler neticesinde MERS-CoV ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır."

Hastanın tedavi süreciyle ilgili açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"MKÜ Tıp Fakültesi'nde hastadan alınan numune, 17 Ekim 2014 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuarı’nda analiz edilmiş ve hastanın MERS-CoV olduğu doğrulanmıştır. Konu hakkında yapılan incelemeler neticesinde, kişinin 22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında ateş ve halsizlik şikâyetiyle Suudi Arabistan'da doktora başvurduğu, ancak kişiye ayakta tedavi verildiği, verilen tedaviyle kişinin iyileşmemesi üzerine 6 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'a bağlı bir havayolu şirketi ile Hatay Havalimanı'na geldiği, hastanın havalimanında iner inmez nefes darlığı, terleme, öksürük, balgam çıkarma, ateş, kırgınlık, dudaklarda morarma, hırıltılı ve yüzeysel solunum şikâyetleriyle doğrudan özel bir hastaneye başvurduğu, 6-8 Ekim tarihleri arasında başvurduğu özel hastanede akut solunum yetmezliği, atipik pnömoni ve insüline bağımlı olmayan diyabetes mellitus tanıları ile yatırılarak yoğun bakımda takip ve tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine hastanın 8 Ekim tarihinde yeniden değerlendirilerek, göğüs hastalıkları uzmanı bulunan 3. basamak sağlık kuruluşuna sevk edildiği ve aynı tarihte Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alındı. Hastadan uygun laboratuar numunesinin alınarak 9 Ekim tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuarı’na gönderildi. Hastanın 11 Ekim tarihinde vefat ettiği bilgisine ulaşılmıştır."

Tokat’ta hacdan dönen 2 kadın MERS şüphesiyle tedavi altına alındı

Tokat'ta hacdan döndükten sonra rahatsızlanan 78 yaşındaki S.Ç. ile 63 yaşındaki E.D. MERS hastalığı şüphesiyle Devlet Hastanesinde özel bir odada tedavi altına alındı.

Suudi Arabistan'da hac farizasını yerine getirdikten sonra geçtiğimiz pazartesi günü evinde rahatsızlanan E.D., halsizlik, ateş, öksürme şikayeti ile S.Ç. ise yine aynı şikayetten dolayı dün Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Her iki kadınında hacdan geldiğinden dolayı MERS hastalığı riski taşıdığını belirten doktorlar, iki hastayı enfeksiyon hastalıkları bölümünde ayrı odalara aldı. Burada tedavi altına alınan S.Ç. ile E.D.'den alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Kesin sonucun burada yapılacak tetkiklerden sonra netleşeceği öğrenildi. Öte yandan özellikle hastanenin acil servis bölümünde çalışan sağlık çalışanlarının maske taktıkları görüldü.