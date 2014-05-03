T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

MERS virüsü sıçradı

Arap Yarımadası'na korku dolu günler yaşatan MERS virüsüne ABD’de de rastlandı. Hastanın karantina altında olduğu bildirildi

03 Mayıs 2014 18:20


ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bir hastada MERS virüsü tespit edildiğini bildirdi. Cuma günü yapılan açıklamada, Indiana eyaletinde yaşayan hastanın sağlık branşında çalıştığı ve geçen hafta perşembe günü Suudi Arabistan'dan ABD'ye döndüğü kaydedildi. Dönüşünden dört gün sonra nefes darlığı, öksürük ve ateş şikâyetleriyle hastaneye başvuran hastanın karantina altına alındığı ifade edildi. Hastanın durumunun değişiklik göstermediği vurgulandı. Kurum, virüsün halka sıçrama ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekti.

SARS virüsü ile benzerlik gösteren MERS virüsü ilk kez 2012 yılının eylül ayında teşhis edilmişti. Grip benzeri belirtiler veren ancak akciğer iltihabına yol açan virüs, SARS virüsünden farklı olarak böbrek yetmezliğine de sebebiyet verebiliyor.

Suudi Arabistan'da yayılmaya başlayan virüse ABD makamlarının verilerine göre, şu ana kadar 401 kişi yakalandı. Şu ana kadar 107 kişinin virüsten hayatını kaybettiği belirtiliyor. Virüsün ne şekilde bulaştığı henüz açıklığa kavuşturulabilmiş değil.

Sağlık uzmanları, virüse bağlı olarak hayatını kaybeden hastaların oranının yüksek olması nedeniyle kaygılı. Hastalığın salgına dönüşmesinden ve virüsüne daha kolay bulaşabilecek bir türe evrilmesinden endişe ediliyor. 2003 yılında Çin'de başlayan SARS salgınında 8 bin 300 kişi virüse yakalanmış ve yaklaşık 800 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Arap YarımadasıMERSABDABD Hastalık KontrolMerkeziIndianaSuudi Arabistan ABDSARSArabistanDeutsche Welle Türkçe Afp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24