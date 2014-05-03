MERS virüsü sıçradı



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bir hastada MERS virüsü tespit edildiğini bildirdi. Cuma günü yapılan açıklamada, Indiana eyaletinde yaşayan hastanın sağlık branşında çalıştığı ve geçen hafta perşembe günü Suudi Arabistan'dan ABD'ye döndüğü kaydedildi. Dönüşünden dört gün sonra nefes darlığı, öksürük ve ateş şikâyetleriyle hastaneye başvuran hastanın karantina altına alındığı ifade edildi. Hastanın durumunun değişiklik göstermediği vurgulandı. Kurum, virüsün halka sıçrama ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekti.

SARS virüsü ile benzerlik gösteren MERS virüsü ilk kez 2012 yılının eylül ayında teşhis edilmişti. Grip benzeri belirtiler veren ancak akciğer iltihabına yol açan virüs, SARS virüsünden farklı olarak böbrek yetmezliğine de sebebiyet verebiliyor.

Suudi Arabistan'da yayılmaya başlayan virüse ABD makamlarının verilerine göre, şu ana kadar 401 kişi yakalandı. Şu ana kadar 107 kişinin virüsten hayatını kaybettiği belirtiliyor. Virüsün ne şekilde bulaştığı henüz açıklığa kavuşturulabilmiş değil.

Sağlık uzmanları, virüse bağlı olarak hayatını kaybeden hastaların oranının yüksek olması nedeniyle kaygılı. Hastalığın salgına dönüşmesinden ve virüsüne daha kolay bulaşabilecek bir türe evrilmesinden endişe ediliyor. 2003 yılında Çin'de başlayan SARS salgınında 8 bin 300 kişi virüse yakalanmış ve yaklaşık 800 kişi hayatını kaybetmişti.