MERS virüsü İran'da



Suudi Arabistan'da büyük korkuya yol açan MERS virüsünün, ilk rapor edilişinden tam iki yıl sonra, bu kez de İran'da ortaya çıktığı doğrulandı. Resmi yetkililer iki MERS vakasının kayıtlara geçtiğini bildirdiler.

Ortadoğu Solunum Yetmezliği Sendromu olarak bilinen MERS virüsüne yakalananların yüzde 30'u ateş ve ölümcül zatürre nöbetleri sonrasında yaşamını yitiriyor.

Henüz hiçbir aşı ya da spesifik tedavinin bulunamadığı ve 175 kayıtlı ölüm vakasına neden olan MERS virüsüne Suudi Arabistan dışında Malezya, Yunanistan, Lübnan ve ABD'de de rastlanmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı'na bağlı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Müdürü Muhammed Mehdi Guya tarafından yapılan açıklamada, Kerman eyaletinde bir ailenin 4 ferdinin virüse yakalanmış olduklarından şüphelenildiği. iki kız kardeşte ise virüsün kati olarak saptandığı doğrulandı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda kız kardeşlerden birinin durumunun kritik olduğu, diğerine de özel bir tedavi uygulandığı açıklandı.

Temmuz ayında Ramazan nedeniyle Suudi Arabistan'a dünyanın çeşitli yerlerinden akın edecek insanlarla, ülkede zaten tedirgin edici boyutta olan MERS virüsünde artış olacağı endişesi devam ediyor.

İran basınında çıkan haberlere göre Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Müdürü Mehdi Guya, İranlı hacıların güvenliği için MERS virüsü konusunda eğitimli özel sağlık ekiplerini de Suudi Arabistan'a yönlendirdi.

Ayrıca İranlı hacıların ülkelerine döndükten sonra özel tıbbi denetimlere tabi tutulacakları belirtiliyor.

Virüs yapısı olarak MERS'le aynı familyadan gelen bir başka şiddetli akut solunum hastalığı olan SARS, 2002 yılında Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla yayılarak tüm dünyada 800 kişinin ölümüne yol açmıştı.