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Sağlık

Kanada'da MERS alarmı

IPAC, Suudi Arabistan'da etkili olan MERS virüsüne karşı önlem alınmasını istedi

23 Mayıs 2014 16:16

Kanada Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Ajansı (IPAC), dünyada hızla yayılan MERS (Ortadoğu solunum sendromu) virüsüne karşı sağlık çalışanları başta olmak üzere halka koruyucu donanım dağıtılması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Suudi Arabistan’da etkili olan MERS corona virüsünün, ABD’ye de sıçradığı hatırlatılan çağrıda, SARS salgını sırasında Kanada’da yaşananların tekrarlanmaması için zaman kaybetmeden önlem alınması istendi. Virüsle enfekte olan hastaların, ilk ve en önemli adımda sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit ettiği belirtilen uyarıda, sağlık merkezlerine öksürük ve ateş şikayetiyle başvuranlar ile birinci derece temasta bulunanların da kontrolden geçirilmesi istendi. Bu şikayeti olanlardan seyahat edenlerin son 2 hafta nerede olduklarını belirtmelerinin, MERS corona virüsünün Kanada’ya sıçramasına engel olacak faktörlerden biri olduğu kaydedildi.

İlk kez iki yıl önce ortaya çıkan MERS corona virüsünden şu ana kadar 19 ülkede 652 vaka saptandı. Bugüne kadar 194 kişinin hayatını kaybettiği MERS corona virüsünden, sadece Suudi Arabistan’da 175 kişi öldü. IPAC, koruyucu ekipman kapsamında ilk olarak, öksürüğü olan ve dileyen herkese ücretsiz maske dağıtılmasını salık veriyor.

Kanada Sağlık Bakanlığı da internet sitesinden yaptığı duyurularda, virüsün görüldüğü 19 ülkeye seyahat edeceklerden, 6 hafta önce doktora danışmalarını, grip sendromları olanların seyahatlerini ertelemelerini ve gittikleri ülkelerde develerden ve virüs bulaşmış kişilerden uzak durmalarını tavsiye ediyor.

 

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