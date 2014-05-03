Suudi Arabistan'da MERS'li hasta sayısı 371'e ulaştı

Suudi Arabiştan’da Ortadoğu Solunum Sendromu olarak bilinen MERS enfeksiyonu sayısı 371’e yükselirken Nisan ayındaki artış oranı yüzde 89 oldu. Bu hafta saptanan 26 MERS vakasının 10'una başkent Riyad'da, 7'sine Cidde'de ve 4'üne ise Mekke'de rastlandı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüsün insandan bulaşmasının zor olduğunu, hayvanlardan bulaştığını belirtmişti. Buna karşın ülkedeki vakalar virüsün çoğu hastalara insanlardan geçtiğini gösteriyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, bugüne kadar ilk kez 2 yıl önce görülen MERS’ten dolayı Suudi Arabistan’da 107 kişi hayatını kaybetti. Bu arada Suudi Arabistan’dan ülkesine dönen Mısırlı bir kişiye MERS tanısı kondu. Belirtileri sürekli ateş ve öksürük olan MERS, böbrek ve akciğerleri tahrip ederek ölüme yol açıyor. Hastalığın henüz tedavisi yok.