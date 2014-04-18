Sağlık Bakanlığı: MERS virüsü İstanbul'da olabilir

Suudi Arabistan'da yaptığı umre ziyaretinden sonra THY uçağı ile Cidde'den İstanbul aktarmalı olarak Kuala Lumpur'a giden Malezyalı bir yolcuda ölümcül MERS virüsü taşıdığı tespit edilmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı da harekete geçti.

Sağlık Bakanlığı, Malezya yetkililerinden detaylı bilgi, THY yetkililerinden de yolcunun uçakta iki ön ve iki arka koltukta oturanların kimliklerini istedi. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü yetkilileri, şunları söyledi:

Malezya Sağlık Bakanlığı ile derhal temasa geçtik. Kişinin açık kimliğini, uçuş rotasını ve saatlerini istedik. Bu arada THY ile de temasa geçerek 54 yaşındaki bu şahsın uçakta oturduğu koltuğun 2 ön ve 2 arka sırasında oturanların kimliklerini de istedik. Onlardan şayet Türk varsa ve Türkiye ’de oturuyorlarsa kontrol için çağıracağız. Bizim için önemli olan bu koltuklardaki yolculardır. Çünkü uçağın havalandırma tesisatından gelen hava içinde bu yolcunun teneffüs ettiği MERS virüsü olabilir. Bu nedenle o yolcuların mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Ancak burada iyi haber olay 29 Mart’ta gerçekleşmiş. Virüs bulaşsaydı bu güne kadar ortaya çıkardı. Ama yine de tüm kontrolleri yapacağız”

Malezyalı yolcu, Suudi Arabistan’da umre ziyaretini gerçekleştirmesinin ardından 29 Mart’ta Cidde’den İstanbul aktarmalı olarak Kuala Lumpur’a gitmek için saat 18.00'de THY’nin TK 93 sefer sayılı A330 uçağına bindi. Uçak saat 20.55'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Kuala Lumpur’a buradan aktarma yapacak olan Malezyalı, saat 00.55’te havalanan TK 60 sefer sayılı uçağı beklerken, yaklaşık 4 saat boyunca havalimanında transit salonda kaldı.

MERS virüsü

Öldürücü SARS hastalığının bir türevi olduğu saptanan ve Ortadoğu ülkelerinde ortaya çıkan MERS virüsü, "Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus" ya da Orta Doğu Solunum Yolu Sendromu olarak adlandırılıyor.