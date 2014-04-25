Öldüren MERS virüsü bir Türk hacıya da bulaştı

Suudi yetkililerin verdiği bilgilere göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘SARS’tan sonra en tehlikeli virüs’ dediği MERS’in 65 yaşındaki bir Türk hacının da bulunduğu 36 kişiye bulaştı. Hastalığın hacı adayları arasında yayılma riski de gündeme geldi. Yeni vakaların çoğunun sağlık personelinde görüldüğünü bildiren yetkililer, virüsü kapan en genç iki hastanın 13 yaşında olduğunu, Medine ve Cidde’de yaşadıklarını belirtti.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Kral Abdullah’ın gelişmeler yüzünden halkıyla bir arada olmak için Cidde’ye erken geldiği açıklandı. Yazları daha serin olduğu için başkent yerine Cidde’de geçireren Kral, MERS vakalarındaki artışın ardından pazartesi günü Sağlık Bakanı’nı görevden aldı. Yeni Bakan Adil Fakih, salı günü ilk iş olarak Cidde’de MERS hastalarının yattığı hastaneyi ziyaret ederek bilgi almıştı.

Suudi Arabistan yetkililerinin açıklamasından sonra Türkiye’nin Cidde Başkonsolosluğu, Türk hacı hakkında araştırma başlattı. Konuyla ilgili olarak Din Hizmetleri Ataşeliği’ne talimat verildi, bir doktor da Mekke’deki hastanede tedavi gören Türk hastanın durumunu incelemekle görevlendirildi. Büyükelçilik yetkilileri, doktordan gelecek raporun Dışişleri Bakanlığı’na bildirilmesinden sonra resmi açıklama yapılacağını bildirdi.



Suudi Arabistan’da yaptığı umreden sonra THY uçağı ile Cidde’den İstanbul aktarmalı olarak Kuala Lumpur’a giden Malezyalı bir yolcuda MERS virüsüne rastlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı, THY yetkililerinden Malezyalı yolcunun önünde iki ve arkasındaki koltukta oturan iki yolcunun kimliklerini istemişti. Bakanlık daha sonra, bu koltuklarda oturan yolculardan sadece birinin Türk olduğunun belirlendiğini ve yapılan kontrollerde kendisinde virüsle ilgili bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı.

8 kat daha ölümcül

İlk kez Suudi Arabistan’da develerden ya da keçilerden insana geçtiği tahmin edilen MERS virüsü 2002-2003 yılları arasında Asya’da büyük panik yaratan ve 7 bini aşkın kişinin yakalandığı SARS gibi solunum yollarını etkiliyor. Ateş, öksürük, nefes darlığı, karın ağrısı, ishal ve kusma belirtilerini sırasıyla gösteriyor. Kuluçka süresi ortalama 12 gün. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şu ana dek MERS virüsüne dünyada 238 kişi yakalandı, bunların 92’si öldü. Bu da 21’inci yüzyılın en tehlikeli virüsü olan MERS’i SARS virüsüne göre 8 kat daha ölümcül yapıyor.