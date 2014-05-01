MERS virüsü öldürüyor

Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) hastalığı bundan 10 yıl önce dünyayı kasıp kavurmuştu. MERS, SARS'a neden olan corona virüsünün bir türevi.

Kısaca MERS olarak anılan Mers-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) virüsüne henüz çare bulunamadı.

İlk kez 2012 yılında Suudi Arabistan'da görülen virüs, akciğerleri ve böbrekleri tahrip ediyor. Virüsün görüldüğü hastalar, solunum ve böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybediyor.

Sadece Suudi Arabistan'da MERS'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye çıktı. 1 hafta içinde 21 kişi birden can verdi.

Sağlık personeli panik halinde

MERS'in son dönemde vakalara müdahale eden doktor, eczacı ve hemşire gibi sağlık personeli arasında ölümlere yol açması korkuya neden oldu. Virüsün aşı ve tedavisinin olmaması, korkunun büyümesine yol açıyor. Sağlık personeli, vakalara müdahaleden kaçınıyor.

Riyad'da 38 yaşındaki bir Filipinli eczacı, Cidde'de 30 yaşındaki bir Hintli hemşire, Mekke'de ise 32 yaşındaki bir Sudanlı doktor virüse yakalandı.

Suudi Arabistan'daki vaka sayısının yüksekliği açıklanamıyor. Virüse memelilerde ve kuşlarda rastlanabiliyor. Bazı araştırmalar yarasalara işaret ediyor. Yine bazı uzmanlar ise virüsün kaynağının develer olabileceği tezini dile getiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) Tarık Yasareviç, "virüsün deveden insana nasıl bulaştığını belirlemeye çalıştıklarını" söyledi.

Zor bulaşıyor ama öldürüyor

MERS gibi bir corona türevi olan ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) hastalığı bundan 10 yıl önce yaklaşık 800 kişinin canına mal olmuştu.

Uzmanlar MERS'in SARS'a oranla daha zor bulaştığını, buna karşılık ölüm ihtimalinin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

MERS vakaları, başta Suudi Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar ve Tunus gibi Arap ülkelerinde görüldü.

'Hac sezonuna kadar çözüm bulun'

MERS Avrupa'ya da sıçradı. Fransa, Yunanistan, İtalya, İngiltere ve Almanya, MERS vakalarının kaydedildiği ülkeler arasında geliyor. Geçen yılın mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiği belirtilen 73 yaşındaki bir kişi, Münih'te MERS virüsünden hayatını kaybetti. MERS, Asya ülkelerinden Malezya ve Filipinler'de de ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Margaret Chen, geçen yıl yaptığı açıklamada, "MERS'in tüm dünya için bir tehdit meydana getirdiği" uyarısında bulunmuştu.

Uzmanlar, ekim ayında başlayacak hac sezonuna kadar çözüm bulunamaması halinde virüsün yayılabileceğine dikkat çekiyor. Her yıl hac nedeniyle Suudi Arabistan'a dünyanın dört bir yanından 2 milyon kişi geliyor.