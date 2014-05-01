T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

MERS virüsü öldürüyor

MERS virüsü Arap ülkelerinde hızla yayılıyor. Virüs, Suudi Arabistan'da hemen her gün can alıyor. Virüsün ne aşısı ne de ilacı var. Sağlık personeli korkusundan müdahale etmiyor.

01 Mayıs 2014 17:20

Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) hastalığı bundan 10 yıl önce dünyayı kasıp kavurmuştu. MERS, SARS'a neden olan corona virüsünün bir türevi.

Kısaca MERS olarak anılan Mers-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) virüsüne henüz çare bulunamadı.

İlk kez 2012 yılında Suudi Arabistan'da görülen virüs, akciğerleri ve böbrekleri tahrip ediyor. Virüsün görüldüğü hastalar, solunum ve böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybediyor.

Sadece Suudi Arabistan'da MERS'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye çıktı. 1 hafta içinde 21 kişi birden can verdi.

Sağlık personeli panik halinde

MERS'in son dönemde vakalara müdahale eden doktor, eczacı ve hemşire gibi sağlık personeli arasında ölümlere yol açması korkuya neden oldu. Virüsün aşı ve tedavisinin olmaması, korkunun büyümesine yol açıyor. Sağlık personeli, vakalara müdahaleden kaçınıyor.

Riyad'da 38 yaşındaki bir Filipinli eczacı, Cidde'de 30 yaşındaki bir Hintli hemşire, Mekke'de ise 32 yaşındaki bir Sudanlı doktor virüse yakalandı.

Suudi Arabistan'daki vaka sayısının yüksekliği açıklanamıyor. Virüse memelilerde ve kuşlarda rastlanabiliyor. Bazı araştırmalar yarasalara işaret ediyor. Yine bazı uzmanlar ise virüsün kaynağının develer olabileceği tezini dile getiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) Tarık Yasareviç, "virüsün deveden insana nasıl bulaştığını belirlemeye çalıştıklarını" söyledi.

Zor bulaşıyor ama öldürüyor

MERS gibi bir corona türevi olan ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) hastalığı bundan 10 yıl önce yaklaşık 800 kişinin canına mal olmuştu.

Uzmanlar MERS'in SARS'a oranla daha zor bulaştığını, buna karşılık ölüm ihtimalinin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

MERS vakaları, başta Suudi Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar ve Tunus gibi Arap ülkelerinde görüldü.

'Hac sezonuna kadar çözüm bulun'

MERS Avrupa'ya da sıçradı. Fransa, Yunanistan, İtalya, İngiltere ve Almanya, MERS vakalarının kaydedildiği ülkeler arasında geliyor. Geçen yılın mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiği belirtilen 73 yaşındaki bir kişi, Münih'te MERS virüsünden hayatını kaybetti. MERS, Asya ülkelerinden Malezya ve Filipinler'de de ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Margaret Chen, geçen yıl yaptığı açıklamada, "MERS'in tüm dünya için bir tehdit meydana getirdiği" uyarısında bulunmuştu.

Uzmanlar, ekim ayında başlayacak hac sezonuna kadar çözüm bulunamaması halinde virüsün yayılabileceğine dikkat çekiyor. Her yıl hac nedeniyle Suudi Arabistan'a dünyanın dört bir yanından 2 milyon kişi geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MERSArapSuudi ArabistanAğırSARSMers-CoVEast Respiratory Syndrome Coronavirus)Suudi Arabistan MERSFilipinliCiddeHintliMekkeSudanlıArabistanDünyaSağlıkTarık YasareviçMERS SARSBirleşik Arap EmirlikleriKuveyt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24