MERS virüsü 'deveden geçiyor'

James Gallagher

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri

Doktorlar ölümcül Mers virüsünün develerden insanlara geçtiği konusunda ilk kanıtı bulduklarına inanıyor.

New England Journal of Medicine adlı tıp dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre bir devede ve sahibinde "benzer" MERS (Middle East Respiratory Syndrome - Orta Doğu Solunum Sendromu) virüsü bulundu.

Suudi Arabistanlı 44 yaşındaki adam enfeksiyon nedeni ile hayatını kaybetmişti.

Cidde'deki Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde tedavi gören adam, enfeksiyonu kapmadan kısa bir süre önce, hali hazırda hasta olan dokuz deveye bakmıştı.

Hasta hakkında tutulan tıbbi notlarda develeri burun damlası ile tedavi etmeye çalıştığı belirtiliyordu.

Çalışmada hem develerden hem de hastadan alınan viral örneklerin "iki örnekteki tam genom sıralamasının benzer" olduğunu kanıtladığı söyleniyor.

Çalışmanın raporu, "Bu veriler ölümcül insan Orta Doğu Solunum Sendromu koranavirüs enfeksiyonunun enfekte bir deve ile yakın temastan bulaştığını göstermiştir," diyor.

Nottingham Üniversitesi'nden virololoji profesörü Jonathan Ball, BBC'ye "Tüm kanıtlar suçlu olarak develeri işaret ediyor. Virüs diziliminin aynı olduğu ilk kez görüldü ve bu da bulaşmayı kanıtlıyor" dedi.

Ball "Henüz aydınlanmayan nokta ise bulaşmanın solunum yoluyla olup olmadığı. Hasta develere burun damlası damlatıyormuş ancak devenin sütünde de makul miktarda virüs var" dedi.

Cambridge'teki Wellcome Trust Sanger Institute isimli enstitüden Profesör Paul Kellam BBC'ye "Son zamanlarda yayınlanan diğer çalışmalarla beraber bakıldığında, insana teşhis konduktan sonra develerden örnek alındı, bu da enfeksiyonun yönünün kanıtlanmasını zor hale getiriyor" dedi.

Kellam, "Kesin olabilmek için deve sürüleri geleceğe dönük şekilde takip edilmeli, Orta Doğu Solunum Sendromu koronavirüsü ile enfekte oldukları ve bulaştırıcı oldukları, virüs bir insana bulaşmadan önce gösterilmeli" diyor.

Hastalığın sorumlusu olarak uzunca bir süredir develerden şüpheleniliyordu.

2012 yılı Haziran ayında tespit edildiğinde bu yana Mers 681 kişide görüldü ve bunlardan 204'ü hayatını kaybetti.

Virüsün ilk kaynağı ise hala belirsizliğini koruyor.

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