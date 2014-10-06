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Dünya

Hong Kong'da protestocular hükümetle görüşmeyi erteledi

Hong Kong'da devam eden 'Merkezi İşgal Et' eylemlerinde, bir grubun çadır ve barikatları yıkmaya çalışması sonucu göstericiler, hükümetle görüşmeyi erteledi

06 Ekim 2014 14:30

Hong Kong'da, 2017 yılında yapılacak genel seçimlere katılacak adayların Çin yönetiminin onayından geçmesine yönelik düzenleme nedeniyle  başlayan eylemler yedinci gününe girdi. Öğrenci örgütlerinin öncülüğünde binlerce kişinin katıldığı eylemlerde önceki gün, gösterilerden rahatsız olduğunu belirten bir grup, alandaki çadır ve barikatları dağıtmaya çalıştı. Hükümeti göstericileri korumamakla suçlayan öğrenci örgütleri, yaşanan arbedenin ardından hükümetle yapılacak görüşmeleri erteleme kararı aldı.

 

Çin’in seçimlerdeki etkisi protestoları başlattı

 

BBC Türkçe’nin haberine göre,  protestolar, 2017 yılında gerçekleşecek seçimlerde Çin'in adaylar üzerinde etkili olması üzerine çıkmıştı. Göstericiler, kentin çeşitli yerlerini işgal etmiş ve Hong Kong yönetimi başkanı CY Leung'a istifa çağrısında bulunmuştu.

Leung önceki akşam (2 Ekim) istifa etmeyeceğini açıklamış, fakat hükümetin öğrenci örgütleriyle diyalog başlatacağını söylemişti. Göstericiler de görüşme talebini kabul etmiş, fakat görüşmeler için yer ve zaman belirlenmemişti.

 

İşgal alanını dağıtmaya çalıştılar

 

Dün, protestolardan rahatsız olan bazı kişiler, işgal edilen yerlerdeki çadır ve barikatları dağıtmaya çalıştı. Göstericilerle işgal alanlarına müdahale edenler arasında arbede yaşandı.

Hükümetin Çarşamba günü görüşmeye davet ettiği Hong Kong Öğrenci Federasyonu, yaşananlar üzerine görüşmelerin "rafa kaldırıldığını" açıkladı. Açıklamada, "Hükümet verdiği sözü tutmadı. Görüşmelerin ertelenmesinden başka çare kalmadı" denildi.

Protestolara çeşitli örgütlerin ve öğrenci gruplarının katıldığı biliniyor. Fakat görüşmelerin ertelenmesi kararına diğer örgütlerin destek verip vermediği konusuna henüz bir açıklık getirilmedi.

 

'Bu ortamda diyalog süremez'

 

"Occupy Central - Merkezi işgal et " örgütünün lideri Benny Tai, BBC'ye yaptığı açıklamada görüşmelerin boykot edilmesi konusunu hala tartıştıklarını ve henüz bir karara varmadıklarını söyledi. Ancak örgüt lideri, muhalifler protestoculara saldırırken polisin görmezden geldiğini ve hiçbir şey yapmadığını da sözlerine ekledi.

Tai, "Böyle bir durumda diyaloğu sürdürmek çok çok zor. Hükümet, barışçıl göstericilere yapılan bu saldırıları durdurmalı" şeklinde konuştu.

Hükümet, görüşmelerin ertelenmesiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Arbede üzerine, olay yerine çok sayıda göstericinin akın ettiği ve "Anavatanınıza gidin" diye bağırdıkları öğrenildi.

Göstericilerin çoğu, saldırganların Hong Kong yönetimi veya Çin tarafından örgütlendiğini düşünüyor. Ancak bu kişilerin varlığı, Hong Kong'da protestoculara muhalif bir grubun olduğunu da ortaya koyuyor.

 

‘Occupy hareketine katılanlar, hayatı oyun sanıyorlar’

 

Eylemlere karşı çıkanlardan isminin Bay Lee olduğunu söyleyen biri, AFP haber ajansına konuştu.

Hayatını inşaat işçiliğinden kazanan Bay Lee, "Ben Occupy Central hareketini desteklemiyorum. Bizim çalışmamız, para kazanmamız lazım. Occupy hareketine katılanlar, hayatı oyun sanıyorlar" dedi.

Muhaliflerin kentin işgal edilen başka bölgelerinde de, protestocuların astığı flamaları indirmeye çalıştığı öğrenildi.

Gösterilerin önde gelen üç grubu, saldırılar nedeniyle yetkilileri suçlayan bir açıklama yayımladı ve "Eğer hükümet göstericilere yönelik bu saldırıları derhal engellemezse, öğrenciler reform adına hükümetle görüşmekten vazgeçecek" denildi.

 

‘Tek ülke, iki sistem’

 

Daha önce Başbakan Leung'a istifa çağrısında bulunan öğrenci grupları, aksi takdirde hükümet binalarını işgal edeceklerini söylemişlerdi. Protestocuların önünde toplandığı hükümet binasının kapatıldığı, yollar kapalı olduğu için de memurların evden çalıştığı öğrenildi.

Hong Kong, "tek ülke, iki sistem" anlayışıyla yönetiliyor. Bu yönetim şekli, Çin'in diğer bölgelerinin aksine Hong Kong'a özerklik tanıyor ve bazı özgürlükler veriyor. Ancak geçen Ağustos ayında Çin, Hong Kong seçimlerine aday olmaya yönelik katı kurallar getirmişti. Göstericiler bu katı kurallar nedeniyle seçimlerin özgür ve bağımsız gerçekleşemeyeceğini savunuyor.

 

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