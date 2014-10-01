Hong Kong'da eylemler beşinci gününde

Hong Kong’da demokrasi talep eden binlerce kişinin eylemi beşinci gününe girdi. Çin Ulusal Günü’nde eylemciler, kentin siyasi önem taşıyan Golden Bauhinia Meydanı’nda kamp kurdu. Eylemciler sık sık Hong Kong Yönetimi Başkanı Leung Chun-ying’in istifa etmesi için slogan atarken, yönetim eylemleri yasa dışı olarak nitelendirdi.

Radikal’de yer alan habere göre, Çin’in Ulusal Günü’nde polisin aşırı güç kullanımından endişe edilirken, eylemcilerin olası çatışmalara karşı barikatlar kurmaya başladığı bildirildi. Protestocuların eylemlerine, kentin önemli ve Ulusal Gün gibi günlerde rağbet gören alışveriş merkezlerinde de devam ettikleri bilgiler arasında.

Provokasyona karşı sükunet çağrısı

Hong Kong Üniversitesi öğrencileri, Ulusal Gün’de provokasyona neden olmamaları için internet üzerinden sükunet çağrısında bulundu. Öğrenciler, bayrak törenin bölünmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Time’a konuşan 26 yaşındaki eylemci Ivan Chau, “Bu Çin’in Ulusal Günü, Hong Kong’un değil” dedi. 28 yaşındaki Simon Lee ise, “Herkes bizim Hong Konglu olduğumuzda hemfikir” diyerek Çin yönetimine karşı hiçbir sevgi duymadıklarını ve kendilerini Çin’den çok Hong Kong’a ait gibi hissettiklerini ifade etti.

Sivil itaatsizlik nasıl başladı?

Pekin yönetiminin 2017’de Hong Kong’da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmesini protesto eden eylemciler, yönetim özgür seçimleri kabul edene kadar sivil itaatsizliğin devam edeceğini vurguluyor. 27 Eylül ’de başlayan öğrenci eylemleri, polisin güç kullanmasıyla yayıldı ve binlerce kişi sokağa çıktı.