Anonymous Hong Kong’a siber savaş açtı

Hacker grubu Anonymous, Hong Kong’da devam eden “Occupy Central” (Merkezi İşgal Et) eylemlerini desteklediklerini açıklayarak, yönetime karşı siber savaş açtı. Göstericileri desteklediklerini açıklayan grup, kente ait bazı internet sitelerini bloke etti ve önümüzdeki günlerde Hong Kong yönetimine ait onlarca sitenin daha aynı akıbete uğrayacağı konusunda söz verdi.

Rusya’nın Sesi’nde yer alan habere göre, göstericilere “direnin” çağrısı yapan Anonymous, Hong Kong polisini ise, izlendiği ve göstericilere karşı orantısız güç kullanması halinde sorumlu kişilere ait tüm bilgilerin internette yayınlanacağı konusunda uyardı. Hacker’lar, emniyet görevlilerini, bürokratları ve hükümet üyelerini de istifaya çağırdı.

Çin medyası sansür uyguluyor

Protestolarla ilgili olarak, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, “Hong Kong'un meseleleri, Çin'in iç meselesi demektir. 'Merkezi İşgal Et' hareketine dışarıdan verilecek her tür desteği ve her tür müdahaleyi reddediyoruz” dedi.

Ruth Kirchner’in Deutsche Welle Türkçe’deki haberine göre, protesto gösterileri uluslararası gündemin ilk sıralarında yer almasına rağmen Çin medyası bu konuya sansür uyguluyor. Çin’in en büyük arama motoru olan Baidu'da “Hong Kong” ve “protesto” sözcüklerini aratmak istediğinizde, protestolara dair haber veya görsel içerik bulmak mümkün değil. Bunun yerine, Çin yönetiminin resmi görüşünü yansıtan, yani protestoların yasadışı toplantı olduğu mesajını veren haberler bulunuyor. Gösteriler hakkında haber veren az sayıdaki gazete de hükümet propagandası yaparak, protestoların yol açtığı kaos ve istikrarsızlıkla ilgili haberler yayınlıyor.

Göstericiler, yönetimle konuşmayı kabul etti

BBC Türkçe’nin haberine göre, Hong Kong'daki göstericiler, Hong Kong liderinin önerisini kabul ederek hükümetle görüşmeyi kabul ettiklerini duyurdu.

Kamu binalarını işgal eden göstericiler, Hong Kong yönetimi başkanı CY Leung’a istifa etmesi için gece yarısına kadar süre tanımıştı. Verilen sürenin dolmasına kısa bir süre kala, Leung bir basın toplantısı düzenledi ve istifa etmeyeceğini açıklayarak, göstericilerle konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Hong Kong'un üst düzey yetkililerinden Carrie Lam de, en kısa sürede “diyalog kapısının açılacağını” dile getirdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, göstericilerden 17 yaşındaki öğrenci Eugene Chan, “Diyalog hakkında konuşmaya başlamaları güzel. Ancak bu, fikirlerimizin duyulacağı anlamına gelmiyor” diyerek hükümetle yapılacak görüşmeler hakkındaki endişesini dile getirdi.

Çin’in ulusal gününde gösterilerin artması bekleniyor

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) göre, Hong Kong idarecilerinin düzmece seçimlerle işbaşına geldiğini iddia eden gösterilere, lise öğrencileri bile destek veriyor. Göstericiler, adayları Pekin hükümetinin belirlediğini savunuyor. Demokrasi yanlısı gösterilerin Çin’in ulusal günü olan bugün (03.10.14) de artarak devam etmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ise, taraflardan krizi “barışçı ve demokratik ilkeler çerçevesinde” çözmelerini istedi.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Çen Jianmin adlı gösterici, Leung’un istifasının ve siyasi sürecin yeniden başlatılmasının, krizin çözülmesine yardımcı olacağını savundu. Bununla birlikte Hong Kong’da polisin göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalışması ise, Hong Kong Yönetimi Başkanı Leung’un geri adım atmayacağına işaret ediyor.

Hong Kong, idaresinin İngiltere’den Çin’e geçtiği 1997 yılından bu yana ilk kez bu denli büyük gösterilere sahne oluyor.

Hükümetin görüşmek isteme amacı süre kazanmak

Fransız Basın Ajansı’nın (AFP) haberine göre, Hong Kong Yönetimi Başkanı Leung’un eylemcilerle görüşmeyi kabul ettiğini söylemesindeki amaç, halkın gösterilerden ve yol açtığı tahribattan bıkması için süre kazanmak. Çin hükümeti ise, protestoların “kaybetmeye mahkum” olduğunu iddia ediyor.

'Occupy Central' eylemleri

Hong Kong’da başlayan eylemler, 27 Eylül’de, Pekin yönetiminin 2017’de Hong Kong’da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmesini protesto etmek amcıyla başladı. Talepleri kabul edilmeyen öğrencilerin eylemleri, polisin güç kullanmasıyla yayılarak ve binlerce kişinin sokağa çıkmasına neden oldu.