Hong Kong'da gerilim tırmanıyor, çatışmalar var

"Hong Kong'da Çin'in 2017 seçimlerinde aday olacak isimlere müdahale etmesine" tepki gösteren öğrenciler ile polis arasında çatışmaların başladığı belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, protestocular hükümet binasının önünde toplanırken, "Hong Kong yönetimi başkanı CY Leung'un bu gece yarısına kadar istifasını" talep ediyor. Protestocular, "CY Leung'un istifa etmemesi durumunda protesto gösterilerinin büyüyeceğini ve hükümet binalarını işgal edeceklerini" söylemişlerdi.

'Uyarılar karşılıksız kaldı'



Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hong Kong'da 'yasadışı' ifadesini kullandığı gösterilere katılanları sert bir dille uyarmıştı. Washington ziyareti sırasında konuşan Wang, "Hong Kong'da yaşananların Çin'in 'iç işleri' olduğunu" söylemiş, "mevkidaşı John Kerry ise Hong Kong yönetimine 'itidal' çağrısında" bulunmuştu.

Protesto alanından bildiren BBC muhabiri Juliana Liu, "polis ve Çin hükümeti yetkililerinin, protestoculara uyarılarının karşılıksız kaldığını" söylüyor. Sarı kurdele takan protestocular, protesto alanına gelmeye devam ediyor.

Bugün protestoların beşinci gününe girildi. Hafta başına kıyasla, protestocu sayısında bir düşüş gözlemleniyor. Protestoları örgütleyenler, "sayıdaki azalmanın yorgunluktan kaynaklandığını" söylüyor.

'Gerilim tırmanıyor'

BBC muhabiri Liu, gerilimin tırmandığına da dikkat çekti:



"Protestocular Hong Kong yönetimi başkanı CY Leung'un ofisine doğru ilerledikçe, gerilim tırmanıyor.Günün erken saatlerinde polisin bu bölgeye plastik mermi ve benzer protesto malzemeleri taşıdığı görüntülenmişti. Hükümet binalarını işgal etmek isteyen genç öğrencilere karşı polisin ne kadar şiddet kullanabileceği ise tartışmalı bir konu. Saatler gece yarısına yaklaştıkça, kalabalık artıyor. Göstericiler, öğrenci liderlerinin hükümet binalarını işgal edip etmeyeceğini görmek için toplanıyor.



'Leung'la yüz yüze konuşmak istiyoruz'

"Çin'in resmi gazetesi baş yazısında protestoların devam etmesi durumunda, 'tasavvur edilemeyecek sonuçlar' doğuracağı uyarısında" bulundu. Çin resmi televizyon kanalı da Hong Kong polisinin 'mümkün olan en kısa sürede toplum düzenini sağlama çabalarının desteklenmesi gerektiğini' duyurdu.

AFP haber ajansı, "gece yarısı yaklaşık 3 bin göstericinin Hong Kong lideri Leung'un bulunduğu yönetim binası dışında toplandıklarını" belirtti ve göstericilerden Thomas Choi'nin şu sözlerini aktardı:

"Hükümete ait tüm binaları kuşatmaya çalışıyoruz. CY Leung Cuma günü ofisine gelene kadar bekleyeceğiz. Onunla yüz yüze konuşmak istiyoruz."



Binlerce gösterici Hong Kong'un iş merkezi Causeway Bay ve Mong Kok'taki gösteri alanlarında kamp kurdu. Çarşamba günü Tsim Sha Tsui'deki alışveriş merkezi Canton'da da gösteriler için kamp alanı açtı.



'Çin, polisin şiddet kullanmasına karşı'



Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Hong Kong'lu bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Leung'un protestocuları uzaklaştırmak istediğini fakat Pekin'in şiddet kullanmaması yönünde talimat verdiğini" yazdı.

Reuters haber ajansına konuşan Hong Kong hükümetinden bir yetkili, "Bir hafta veya bir ay alabilir, bilmiyoruz. Çok büyük bir kargaşa olmadığı sürece polisi göndermeyeceğiz, umarım böyle bir durum yaşanmaz" dedi.

BBC'ye konuşan Hong Kong yönetimi eski lideri Chris Patten de, "Çin'in şiddet kullanımına onay vermeyeceği görüşünde olduğunu" söyledi.

Polisin, Pazar günü göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullanması üzerine kalabalık da artmıştı.

Hong Kong, "tek ülke, iki sistem" anlayışıyla yönetiliyor. Bu yönetim şekli, Çin'in diğer bölgelerinin aksine Hong Kong'a özerklik tanıyor ve bazı özgürlükler veriyor.

Pekin, geçen ay yaptığı açıklamayla Hong Kong halkına kendi liderlerini seçme hakkı tanımış, fakat adayların belirlenmesine bazı kısıtlamalar getirileceğini ve adayların ancak Pekin yanlısı bir komitece onaylandıktan sonra seçime girebileceğini duyurmuştu.