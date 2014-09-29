T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Çin yönetiminden Hong Kong uyarısı

Hong Kong’daki demokrasi yanlısı protestoların büyümesinin ardından Çin yönetimi yabancı ülkeleri konuya ‘karışmama’ konusunda uyardı.

29 Eylül 2014 17:37


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ‘Occupy Central' (Merkezi İşgal Et) hareketi gibi ‘illegal hareketlere' dışarıdan verilecek her tür desteğin karşısında olacağı ifade edildi. Hong Konglu protestocular, hafta sonu serbest seçimlerin düzenlenmesi talebiyle finans merkezini işgal etmiş, polis biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak gösterileri bastırmaya çalışmıştı. Ayrıca, Pekin hükümeti ABD'de yayın yapan China Digital Times'ın haberlerine göre, Hong Kong'daki protestolara ilişkin her tür haberin de sosyal medyadan silinmesi talimatı verdi. Çin devlet yayın organlarında ise ‘radikal aktivistler'in protestolarının başarısızlığa mahkûm olduğundan söz ediliyor.

Göstericiler, 2017 yılında yapılacak seçimlerde yalnızca Çin yönetiminin önceden belirlediği adayların katılabilmesine tepki gösteriyor. Böylelikle, hükümete yönelik eleştirel görüşleri olan adayların seçime katılmasının engellendiği öne sürülüyor. Hong Kong'daki protestolar, Çin yönetiminin karşı karşıya kaldığı 25 yıl önce Tinanamen Meydanı'ndaki protestolardan sonra ikinci büyük protesto hareketi. 1997 yılından bu yana Çin'e bağlı olan Hong Kong, özel bir statüye sahip.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Hong KongDışişleri BakanlığıHalk CumhuriyetiCentralEt)KongluPekinABDChina Digital TimesGöstericilerKongTinanamen MeydanıWelle Türkçe Reuters BÖ/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24