Hong Kong demokrasi için ayaklandı

Hong Kong'da demokrasi yanlısı gösteriler kentin pek çok bölgesine yayıldı. Adanın merkezindeki bankalar semtinde yoğunlaşan gösteriler, kentin diğer semtlerine de sıçradı. On binlerce kişinin katıldığı protestolar nedeniyle özellikle Wan Chai, Causeway Bay, Admiratiy gibi semtlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, pek çok semtte okulların, mağazaların ve bankaların kapalı kalması bekleniyor. Protestoların yapıldığı bölgelerde okulların yönetimleri, ailelere çocuklarını okula göndermeme çağrısı yaptı.

Polis sokaklardan çekildi

Hong Kong Yönetimi Başkanı Leung Chung-Ying, 7 milyon Hong Kongluya ‘sükunet ve nizama uyma' çağrısı yaptı. Yönetimin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nu yardıma çağırdığı haberlerini yalanlayan Leung, protestoculardan eve dönmelerini isteyerek, ‘Hong Kong'da kaos istemiyoruz' dedi.

Hong Kong yönetimi, polisin de sokaklardan çekileceği açıklamasını yaptı. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada, sokaklarda toplanan göstericilerin yatışmış olması sebebiyle polisin çekildiği bildirildi. Protestoculara, ambulansların geçişinin sağlanması ve toplu taşımanın yeniden yapılabilmesi için sokakları olabildiğince kısa süre içerisinde terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Onlarca kişi gözaltında

Polis hafta sonu düzenlenen gösterilerde, protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti. ‘Occupy Central' (Merkezi İşgal Et) adlı ABD'deki işgal hareketinden esinlenen protestocular üniversite öğrencilerinin de katılımıyla demokrasi için yeni bir kampanya başlatmıştı. Cumartesi akşamı düzenlenen protestoya 10 binden fazla kişinin katıldığı açıklanmış, protestoyu organize edenler ise 60 bin katılımcıdan söz etmişti. Cuma akşamından bu yana süren gösterilerde 78 kişinin gözaltına alındığı sanılıyor.

1997 yılından bu yana Çin'in özel yönetim bölgesi olan Hong Kong'da Çin yönetiminin 2017 yılında yapılacak seçimlerde adayların serbestçe belirlenmesini engelleyen düzenlemeleri protestoların fitilini ateşledi. Protestocular, demokratik seçimlerin düzenlenmesi ve mevcut yönetimin istifasını istiyor. 'bir ülke - iki sistem' prensibiyle yönetilen Hong Kong'da vatandaşlar, Çin'deki kısıtlamaların aksine, basın ve toplanma özgürlüğü gibi temel haklara sahip.