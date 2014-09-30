Hong Kong yönetimine ültimatom



Honk Kong'da daha fazla demokrasi ve serbest seçimlerin yapılmasını talep eden onbinlerce kişinin protesto gösterileri salı günü de devam ediyor. Protestocuların pazartesi gecesini de sokaklarda geçirdiği, polisin bu kez müdahale etmediği bildiriliyor.

Sokaklarda kamp kuran öğrenciler, Pekin destekli Hong Kong Yönetimi Başkanı Leung Chun Ying'in istifa etmesi ve açıklanan sınırlı seçim reformunun geri çekilmesi için çarşamba gününe kadar ültimatom vererek, taleplerinin karşılanmaması durumunda gösterilerin büyüyeceğini belirttiler.

Hong Kong'da protestoların sürdüğü semtlerdeki anaokul ve okulların bugün de kapalı olduğu ve üniversite öğrencilerinin dersleri boykot etmeye devam ettikleri bildiriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 65'inci kuruluş yıldönümü kapsamında çarşamba günü için planlanan havai fişek gösterisi iptal edildi. Kuruluş yıldönümünün ve ertesi günün resmi tatil olması itibariyle, gösterilere daha fazla kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Honk Kong Yönetimi Başkanı Leung Chun Ying, Occupy Center (Merkezi İşgal Et) hareketinin, protestoların kontrolden çıkması durumunda göstericilere eylemlerini sonlandırma çağrısı yapacaklarını belirttiklerini kaydetti. Leung Chun Ying, hareketin topluma karşı verdiği sözü tutması gerektiğini belirterek, protestoları sonlandırmaları gerektiğini ifade etti.

Hareketin öncülerinden Chan Kin Man ise Leung Chun Ying'in istifa etmesi durumunda, atılacak yeni adımlar konusunda karar verilene kadar protestoları bir süreliğine durdurabileceklerini açıkladı. Chan Kin Man, istifanın, hükümetin krizi çözmek istediğine dair önemli bir işaret olacağını belirtti.