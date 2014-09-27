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Dünya
Deutsche Welle

Hongkong'da protestolar şiddetlendi

Çin'in Hongkong'da yürürlüğe soktuğu seçim yasasına karşı protestolar sürüyor. Polis hükümet binasını işgal eden öğrencilere biber gazıyla müdahale etti.

27 Eylül 2014 17:20


Çin'in özel idari bölgesi olan Hongkong'da yönetim başkanı, 2017 yılında ilk kez halk tarafından seçilecek. Ancak Pekin yönetiminin geçen ay, seçime katılacak üç adaydan ikisini kendilerinin belirleyeceğini açıklaması tepki yarattı. Üniversite öğrencileri pazartesi günü bir haftalık üniversite boykotu ilan etti. Organizatörlerin açıklamasına göre boykotun ilk günü çeşitli üniversitelerden yaklaşık 13 bin öğrenci Çin Üniversitesi'nin kampüsünde toplandı.

Hongkong'da cuma günü hükümet binası önünde düzenlenen gösterilere ise yaklaşık iki bin kişi katıldı. Gece saatlerinde yaklaşık 100 kişilik bir grup hükümet binasına girerek cumartesi sabah saatlerine kadar burada kalmayı başardı. Polis cumartesi göstericilere biber gazıyla müdahale ederek binayı boşalttı. Olaylar sırasında 29 kişi yaralandı. Yaşları 16 ile 35 arasında değişen 13 kişi de gözaltına alındı.

İngiltere'nin eski sömürgesi olan Hongkong 1997 yılında Çin'e verildi ve bölge bu tarihten itibaren özel bir özerklik statüsüne kavuştu. Bu statü bölgede basın özgürlüğü, toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü gibi çeşitli vatandaşlık haklarının varlığına imkan tanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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