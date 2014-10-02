Hong Kong'da ültimatomun süresi doluyor



Hong Kong’da daha fazla demokrasi ve serbest seçimlerin yapılmasını talep eden binlerce kişinin protesto eylemleri devam ediyor. Öğrencilerin, Hong Kong Özel İdaresi Yöneticisi Leung Chun Ying'a tanıdıkları süre perşembe günü doluyor.

Yüzlerce öğrencinin, sıkı polis güvenliğindeki hükümet binasının girişlerinde toplanmaya başladıkları bildiriliyor. Öğrenciler, eylemlerini artıracaklarını ve hükümete bağlı binaları işgal edeceklerini açıklamıştı. Hükümet binası, protestoların ana merkezi olan Admiralty'ye yürüyüş mesafesinde ve aynı zamanda Hong Kong'daki Çin Halk Kurtuluş Ordusu kışlasının yanında yer alıyor. Hükümet binasının yüzlerce polis tarafından korunduğu bildiriliyor.

Pekin yönetimi, protestoların Çin'e sıçramasını engellemek için yeni sansür önlemlerini devreye koydu. İnternette Çin yönetimini eleştiren tüm paylaşımların silindiği, Instagram ve kısa mesaj servisi Weibo'nun bloke edildiği bildiriliyor. Washington'daki Woodrow Wilson Enstitüsü'nden Asya uzmanı Michael Kugelman, Çin'de uluslararası kanalların protestoları yayınladığı anlarda, ekranların karardığını ifade etti.

Protestoların fitili, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin aldığı kararlar üzerine ateşlendi. Kongre'de 2017 yılında özel statüye sahip Hong Kong'da serbest seçimler yapılmasına olanak tanınsa da adayların Pekin tarafından belirlenmesi öngörülüyor. Hong Kong'da zengin ile fakir arasındaki uçurumun büyümesi ve emlak fiyatlarındaki artışlar da protestocuları sokaklara döken sebepler arasında gösteriliyor.