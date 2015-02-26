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Ekonomi

Merkez Bankası'nın kritik toplantısına gelmeyen Erdem Başçı istifa mı etti?

Gazeteci Ömer Şahin'in Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı hakkındaki iddiası...

26 Şubat 2015 16:08

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz kararı sonrası ağır bir dille eleştirdiği ve dün akşam saatlerinde "istifa edeceği" söylentisi yayılan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın Banka Meclisi toplantısına gelmediği ortaya çıktı.

Bir dönem Radikal gazetesinin Ankara haber müdürlüğü ve temsilciliğini de yapan Ömer Şahin, ankarareview.com'da kaleme aldığı yazısında, toplantıya katılmayan Başçı'nın yerine vekaleten birini atadığına dikkat çekerek, "Erdem Başçı’nın daha önce yurt içinde olduğu hiçbir dönem vekalet bırakmadığı biliniyor. Erdem Başçı’nın evinde dinlendiği yarın da mesaiye gelmeyeceği konuşuluyor" dedi.

Şahin'in "Erdem Başçı’dan şok karar!" başlığıyla yayımlanan (26 Şubat 2015) yazısı şöyle: 

 

Erdem Başçı’dan şok karar!

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağır bir dille eleştirdiği Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı şok karar aldı.

Dün akşam saatlerinde “istifa ” edeceği söylentisi yayılan MB Başkanı Başçı’nın bugün ne yapacağı merak ediliyordu.

www.ankarareview.com ‘a ulaşan bilgilere göre Erdem Başçı, bugün mesaiye gelmedi.

Oysa bugün Merkez Bankası’nda Banka Meclisi toplantısı vardı.

Çok önemli olan bu toplantıda birimler performans değerlendirmelerini sunacaktı.

Bugüne kadar bütün toplantılara başkanlık etmiş olan Başçı’nın gelmemesi Banka çalışanları arasında da şok etkisi yaptı.

Erdem Başçı gelmediği gibi vekaleti de en genç yönetici konumunda olan Murat Çetinkaya’ya bıraktı.

1976 doğumlu olan Çetinkaya’nın adı Saray ve hükümet çevrelerinde potansiyel Merkez Bankası Başkanı adı olarak geçiyor.

Erdem Başçı’nın daha önce yurt içinde olduğu hiçbir dönem vekalet bırakmadığı biliniyor.

Erdem Başçı’nın evinde dinlendiği yarın da mesaiye gelmeyeceği konuşuluyor.

 

'Yarın görevinin başında'

 

Merkez Bankası Sözcüsü ise Başçı'nın toplantıya gelmemesiyle ilgili olarak, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı, bugün sağlık kontrolü yaptırdı. Önemli bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Yarın öğleden sonra görevinin başında olacaktır" açıklamasını yaptı.

 

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