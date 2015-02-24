Merkez Bankası faizi çeyrek puan düşürdü

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, 0.25 puan indirimle, yüzde 7.75’ten, yüzde 7.50 düzeyine düşürdü. Böylece, faizler piyasanın beklentisi doğrultusunda 25 baz puan inmiş oldu.

Faiz koridorunun üst bandı yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e, alt bandı ise yüzde 7,50'den yüzde 7,25'e indirildi.

Davutoğlu: Beklentimiz daha fazlaydı

Macaristan'da bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu ise, Merkez'in faiz kararına ilişkin olarak, "Beklentimiz daha fazlaydı, düşme trendi içinde olması ise olumlu" yorumu yaptı.

Yaklaşık bir aydır indi iniyor denen faizlerin akıbeti bugün belli oldu.

Merkez Bankası’nın geçen ay yapılan PPK toplantısında politika faizinde 50 baz puan indirime gitmesi yeterli bulunmamış ve tartışmalara neden olmuştu.

Faiz koridoru ne demek?

Merkez bankaları dünyada para piyasalarındaki finansal likitideyi ve para arzını çeşitli yöntemlerle denetler. Bu yöntemlerden biri de bankaların gecelik veya haftalık borç alma ve borç verme faiz oranlarını belirlemektir.

Faiz koridoru ise merkez bankasının borç alma-verme oranları arasında oluşan alana denir. Koridor kısaca merkez bankasının ‘borç verme faizi ile borç alma faizi oranı arasındaki arasındaki fark’tır. Enflasyon hedeflemesi rejimi uygulanan çoğu ülkede bu sistem uygulanır. Koridorun daralması genel olarak daha sıkı para politikası anlamına gelir.

24 ekonomistin 9’u 25 puan indirim bekliyordu

CNBC-e’nin 24 ekonomistle gerçekleştirdiği ve 18 ekonomist politika faizinde indirim beklediği PPK Beklenti anketi şöyleydi:



-9 ekonomist: 25 baz puan iner



-8 ekonomist: 50 baz puan iner



-1 ekonomist: 75 baz iner.



-6 ekonomist: Değişiklik olmaz.

Erdoğan eleştirmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce faizlerin indirilmemesi konusunda sert bir dille eleştirdiği Merkez Bankası'na "Merkez Bankamız da hakikaten dünyada herkes inerken, bizim Merkez Bankası sağ olsun hala olduğu yerde duruyor. İnmiyor, düşürmüyor, yahu neyi bekliyorsun sen? Şimdi diyebilirler ha, Merkez Bankası bağımsızdır, ben de bağımsızım" tepkisinde bulunmuştu.