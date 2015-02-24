Faiz kararı öncesi Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası açıklaması

Merkez Bankası’nın saat 14:00’da açıklayacağı faiz kararına dakikalar kala Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan’dan açıklamalarda bulundu. Şimşek burada, “Merkez Bankası bağımsızdır, kredibilitesini önemsiyoruz. Bu nedenle iç ve dış faktörleri dikkate alarak doğru adımı atacaklarını düşünüyoruz” diye konuştu.

Bugün piyasada TCMB'nin seans arasında açıklayacağı faiz kararı öncesinde hisse senetlerinde yukarı yönlü ve düşük hacimli bir açılış beklenirken, TCMB'nin yanı sıra Avrupa ve ABD merkez bankası başkanlarının para politikası görünümüne dair açıklamaları yakından izlenecek.