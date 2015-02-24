T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Faiz kararı öncesi Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası açıklaması

Merkez Bankası, Para Politikası faiz kararını bugün açıklayacak

24 Şubat 2015 15:29

Merkez Bankası’nın saat 14:00’da açıklayacağı faiz kararına dakikalar kala Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan’dan açıklamalarda bulundu. Şimşek burada, “Merkez Bankası bağımsızdır, kredibilitesini önemsiyoruz. Bu nedenle iç ve dış faktörleri dikkate alarak doğru adımı atacaklarını düşünüyoruz” diye konuştu.

Bugün piyasada TCMB'nin seans arasında açıklayacağı faiz kararı öncesinde hisse senetlerinde yukarı yönlü ve düşük hacimli bir açılış beklenirken, TCMB'nin yanı sıra Avrupa ve ABD merkez bankası başkanlarının para politikası görünümüne dair açıklamaları yakından izlenecek.

 

ETİKETLER

merkez bankasıfaiz kararıaçıklamabağımsızlıkkarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24