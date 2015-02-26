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Ekonomi

Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası'na: Bu devlet sizi adam etmiş, adam gibi davranın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut, Merkez Bankası'nın 0.25 puanlık faiz indiriminin, milletle eğlenmek olduğunu savundu

26 Şubat 2015 01:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yiğit Bulut, Merkez Bankası’nın faiz indirimini yeterli bulmadığını belirterek, "Bu devlet sizi adam etmiş, adam gibi davranın" diye konuştu.

ankarareview.com'un haberine göre, Merkez Bankası’nın faiz politikasını eleştiren Yiğit Bulut, ” Bu devlet sizi adam etmiş, adam gibi davranın” dedi.

 

'Herkes oturduğu koltuğun hakkını verecek'

 

TRT’deki programında ağır sözlerle Merkez Bankası’nı eleştiren Yiğit Bulut şunları söyledi: “Ya bizim zekâmızla dalga geçiyorlar, ya bu milletle eğleniyorlar, ya bu işin arkasında başka bir şey var. Artık çanak çömlek patladı. Lafı saklamanın anlamı yok. 0,25! Ne sağa yarasın, ne sola yarasın.

‘Küresel baronlar başımı sevsin’ diye karar alıyorsan, hangi makamda olursan ol, hangi koltukta oturuyorsan otur. Gerisini söylemek istemiyorum. Ve bugün kalkmış elini ateşe dahi uzatmayanlar, ateşin içinde yatıp ateşin içinde kalkanlar hakkında konuşmaya başlamışlar. Herkes oturduğu koltuğun hakkını verecek.

Bu devlet size her şeyi vermiş, bu devlet sizi korumuş, bu devlet sizi kollamış, bu devlet sizi adam etmiş, adam saymış, adam gibi davranın.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Merkez Bankası'nın 0.25 puanlık faz artırımına yönelik olarak, "Acaba Merkez Bankası'nı da mı birileri nüfuz altına alıyor?" diye konuşmuştu.

 

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