Erdoğan faiz kararını yine beğenmedi: Acaba Merkez Bankası'nı da mı birileri nüfuz altına alıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, politika faizinde çeyrek puanlık indirime giden Merkez Bankası'nın kararı sonrası ilk kez konuştu. "Merkez Bankası lütfetti. Çeyrek puanlık bir indirim yaptı" diyen Erdoğan, "Halbuki geçtiğimiz Ocak ayında 5,5 puanlık artış yapmıştı. Gelinen noktada bunun yarısı kadar indirim yapılmadı. Böyle şey olur mu. Bizim Merkez Bankası'nın bağımsızlığına diyeceğimiz bir şey yok. Ama nereye kadar. Milletin menfaatleri söz konusu olduğunda biz de konuşuruz. Bize karşı bağımsızlığını savunuyorsun da başka yerlere mi bağımlılığın var" diye konuştu. Erdoğan isim vermeden "paralel yapı"ya göndermede bulunarak, "Acaba Merkez Bankası'nı da mı birileri nüfuz altına alıyor" dedi.

Yine isim vermeden Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı hakkında hükümet kanadından Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Bülent Arınç'ın övgü dolu sözlerine de gönderme yapan Erdoğan, "Çok açık konuşuyorum. Böyle kalkıp “merkez bankasının başındaki kişi iyidir hoştur vesaire”, ben iyiliğe hoşluğa yaptıklarıyla bakarım, kendi fiziğiyle bakmam. Ne yapıyorsun, netice ne? Ben buna bakarım, uygulamaya bakarım" eleştirisini yöneltti.

Erdoğan, Esnaf ve Sanatkatlar buluşmasında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizler esnaf olarak çılgına dönüyordunuz ya. Hesap makinaları bile ihtiyaca cevap vermiyordu. Yahu bir kuruşa bir liraya, tuvalete giderken bir milyona tuvalete gider hale geldik.

‘Merkez Bankası yanlış yapıyor’

Merkez Bankası dün lütfetti… Merkez Bankası faiz konusunda yanlış yapıyor. Türkiye'nin gerçeğine uygun değildir. Güya riskleri azaltmak için uyguladıkları faiz politikasının kendisi bir risk haline dönüşmüştür.

Esnafımızın, çalışanımızın vatandaşımızın hakkını korumak benim en başlıca görevimdir. Bu konun takipçisi olmaya ve ikazlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Biz bu günlere istikara ve güven ile geldik. Biz bunları yaptık sende gereğini yapmak zorundasın. Bağımsızlık zırhına sığınarak bize tavır takınma. Merkez Bankası faiz konusunda yanlış yapıyor.

Ekonominin büyümesi için refahın yükselmesi için bir ülkede istikrarın huzurun olması gerekiyor. Biz bugüne iki kavramla geldik. İstikrar ve güven kavramlarıyla geldik.

Bir dönem Türkiye'de istikrar ve güven ortamı, bildiriyle muhtırayla tehdit edilirdi. Bu yollar kapanınca yeni yollar buldular. Çok açık konuşuyorum. Böyle kalkıp “merkez bankasının başındaki kişi iyidir hoştur vesaire”, ben iyiliğe hoşluğa yaptıklarıyla bakarım, kendi fiziğiyle bakmam. Ne yapıyorsun, netice ne? Ben buna bakarım, uygulamaya bakarım. Acaba Merkez Bankası'nı da mı birileri nüfuz altına alıyor?

‘Böyle bir demokratik hak yok’

Çıkıyor siyasi parti başkanları, eş başkanları dökülün sokağa diyor. Bunu bir demokratik hak gibi takdim ediyor. Böyle bir demokratik hak yok. Demokratik hak kürsüdedir.

‘Terörün artık temsili parlamentoya girmiş demektir’

TBMM çatısı altında sayın başkan vekilinin önündeki çan kırılıyorsa, kürsüde konuşmacı, bayan vekiller gelip onları taciz ediyorsa ve bir başkası geliyor orada mikrofonu kırıyor koparıyorsa, bir başkası veya başkaları oturup suratlarını maskeyle örtüyorsa, terörün artık temsili parlamentoya girmiş demektir.

'Lanetliyorum'

Bir bayan meclis başkanvekiline, milletvekilinin ağzından çıkan lafları kulakları duymuyor. Bir taraftan kadına şiddet konuşuluyor, öbür taraftan TBMM'de başkanvekili olan bir bayana her türlü ağza alınmayacak hakaretleri yapacaksınız. Lanetliyorum. Bu demokratik parlamenter sistem içerisinde temel hak ve özgürlüklerin egemen oldukları sistem içerisinde milletvekillerine yakışacak üslup değildir. Milletvekilinin görevi yasa çıkarmaktır. Engel olabiliyorsan engel olabilirsin. Bunun yolu yöntemi her şeyi bellidir. Olamıyorsan kabul edeceksin. Oradaki vekiller bu milletin vekilleri olarak oradadır. Millet size elinize ne varsa alın gereğini yapın diye oraya göndermedi. Meclis'teki manzaraya baktığınızda, sanırsınız ki bu değişiklikle molotof serbest bırakılıyor. Böyle şey olur mu ya.

Bu milletimizin tamamını, esnaf ve sanatkarımızı mağdur eden olaylar karşısında daha etkili tedbirler alınmasını sağlayacak bir düzenlemedir.

‘Erkeğim diyor, ne erkeği ya’

Bunlar ne dediklerini, ne istediklerini de bilmiyorlar. Hangi esnafımız molotof kokteyliyle havai fişeklerle taciz edilmeyi kabul edebilir mümkün mü? Demir bilyeler, sapan bunun kullanılmasını kabul edebilir? Maske, niye maske takıyorsun? Eğer sen terörist değilsen yüzün açık dolaş.

Erkeğim diyor, ne erkeği ya. Erkek pantolonla dolaşıyor, sen niye etekle dolaşıyorsun. Maalesef bunlarla dolaşıyorlar, kendilerini gizliyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Dürüst olun dürüst. Yani terörist ama her yola başvuruyor. Bununla ilgili bu kanun er veya geç çıkacak.