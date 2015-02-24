Merkez Bankası'nın çeyrek puanlık faiz indirimi piyasaları nasıl etkiledi?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ilk etapta 2,48'in üzerine çıktı. Ancak daha sonra gerileyen kur, 2.47'nin üzerinde seyrediyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla dolar ilk etapta yükseldi.

Karar öncesinde 2,4770 seviyesinde olan dolar 2,48'in üzerine çıktı. Kur bankalararası piyasada 2,4851'e kadar yükselse de daha sonra yeniden 2,48'in altına indi.



Kur halen 2,47'nin üzerinde seyrediyor. Merkez Bankası politika faizini yüzde 7,5'e, faiz koridorunu da yüzde 7,25-yüzde 10,75 düzeyine çekmişti.



Piyasalar faiz kararının ardından ABD ve Avrupa merkez bankası başkanlarının konuşmalarına odaklanacak.



TSİ 16.00'da Avrupa Merkez Bankası Mario Draghi tarafından yapılacak olan konuşma ve Fed Başkanı Janet Yellen'in saat 17.00'de başlaması beklenen ABD Senatosu'na yapacağı açıklamalar gelişmiş ülkelerin para politikası görünümüne dair ipuçları açısından yakından izlenecek.