T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'nın çeyrek puanlık faiz indirimi piyasaları nasıl etkiledi?

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla dolar ilk etapta yükseldi

24 Şubat 2015 16:32

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ilk etapta 2,48'in üzerine çıktı. Ancak daha sonra gerileyen kur, 2.47'nin üzerinde seyrediyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla dolar ilk etapta yükseldi.

Karar öncesinde 2,4770 seviyesinde olan dolar 2,48'in üzerine çıktı. Kur bankalararası piyasada 2,4851'e kadar yükselse de daha sonra yeniden 2,48'in altına indi.

Kur halen 2,47'nin üzerinde seyrediyor.  Merkez Bankası politika faizini yüzde 7,5'e, faiz koridorunu da yüzde 7,25-yüzde 10,75 düzeyine çekmişti.

Piyasalar faiz kararının ardından ABD ve Avrupa merkez bankası başkanlarının konuşmalarına odaklanacak.

TSİ 16.00'da Avrupa Merkez Bankası Mario Draghi tarafından yapılacak olan konuşma ve Fed Başkanı Janet Yellen'in saat 17.00'de başlaması beklenen ABD Senatosu'na yapacağı açıklamalar gelişmiş ülkelerin para politikası görünümüne dair ipuçları açısından yakından izlenecek.

ETİKETLER

merkez bankasıfaiz kararıindirimkararnasıl etkiledi

İlgili Haberler

Merkez Bankası faizi çeyrek puan düşürdü

Yaklaşık bir aydır indi iniyor denen faizlerin akıbeti bugün belli oldu

Davutoğlu'ndan Merkez'in faiz indirimi kararına 'Yetmez ama evet' yorumu

'Daha fazla ivmeyle olması kanaatini ifade ediyorum'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24