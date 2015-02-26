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Ekonomi

Başbakanlık'tan Ali Babacan ve Erdem Başçı hakkındaki istifa iddialarına açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz kararıyla ilgili Merkez Bankası'nı eleştirmesi sonrası Ali Babacan ve Erdem Başçı'nın istifa edeceği iddia edilmişti

26 Şubat 2015 16:49

Başbakanlık yetkilileri, faiz karaını beğenmeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ağır eleştirileri sonrası ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın istifa edeceğine yönelik orataya atılan iddiaları reddetti.

Başbakanlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, "İddiaların nereden kaynaklandığını anlamıyoruz" denildi.

Dün (25 Şubat 2015) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı eleştirmesinden bir saat sonra Ali Babacan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sürpriz bir şekilde Başbakanlık Konutu’nda bir araya gelmesi heyecan yaratmıştı. Görüşme uzayınca ‘Babacan istifa etti’ iddiası Ankara kulislerinde yayılmıştı. 

 

Merkez Bankası'ndan Erdem Başçı açıklaması

 

Erdem Başçı hakkında ise, bugün Merkez Bankası'nın kritik toplantılarından olan Banka Meclisi toplantısına gelmediği ortaya çıkınca istifa edeceği öne sürüldü.

Merkez Bankası Sözcüsü, Başçı'nın toplantıya katılmaması üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı, bugün sağlık kontrolü yaptırdı. Önemli bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Yarın öğleden sonra görevinin başında olacaktır."

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