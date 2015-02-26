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Erdoğan'ın Merkez Bankası eleştirisi sonrası Davutoğlu ve Babacan'dan 2.5 saatlik görüşme

Görüşme uzayınca ‘Babacan istifa etti’ iddiası Ankara kulislerinde yayıldı

26 Şubat 2015 08:37

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nı eleştirmesinden bir saat sonra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sürpriz bir şekilde Başbakanlık Konutu’nda bir araya gelmesi heyecan yarattı.

Görüşme uzayınca ‘Babacan istifa etti’ iddiası Ankara kulislerinde yayıldı. Babacan yaklaşık 2. 5 saat içeride kalınca kulislerdeki Babacan’ın istifası söylentisine, merkez bankası Başkanı Erdem Başçı’nın istifa ettiği söylentileri eklendi. Ancak hem Başbakanlık hem de Babacan’a yakın kaynaklar bu iddiaları yalanladı.

Yaklaşık 2.5 saatlik görüşmenin bir kısmında Babacan’ın görüşme için bir süre beklediği öğrenilirken Başbakanlık kaynakları Davutoğlu ile Babacan’ın görüşmesinin geçen perşembe günü kesinleştiğini savundu. Kaynaklar, gündem maddesinin ise Davutoğlu’nun G-20 dönem başkanı olarak 3-7 Mart tarihleri arasında New York’ta yapacağı toplantılar olduğunu, Babacan’ın istifasının söz konusu olmadığını söylediler. Babacan, Başbakanlık Konutu’ndaki görüşmesinin ardından ise Hazine’ye geçerken Davutoğlu da MYK toplantısı için Ak Parti Genel Merkezi’ne gitti.

 

Bakan Yıldız'dan açıklama

 

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda görüşülen İç Güvenlik Paketi görüşmelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın istifa ettiği yönündeki iddialar olduğunu sordu. Bu soruya Bakan Yıldız, "Böyle bir şey söz konusu değildir" yanıtı verdi. 

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