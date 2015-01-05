Merkez Bankası'ndan Hükümet'e açık mektup

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 5 olarak hedeflenen 2014 enflasyonunun yüzde 8,17 gerçekleşmesi nedeniyle Hükümet'e açık mektup gönderecek. Banka, açık mektupta enflasyon hedefinden sapmanın nedenleri ve enflasyonun tekrar hedefe ulaşması için alınan tedbirleri açıklayacak.

Murat Birinci'nin Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, Merkez Bankası Kanunu’nun 42'inci maddesi uyarınca, enflasyonun hedeften belirgin olarak sapması durumunda TCMB'nin sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Hükümet'e yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekiyor.

Enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlenmişti

TCMB'nin 24 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan "2014 Yılında Para ve Kur Politikası" başlıklı temel politika metninde, Banka'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu anımsatılarak bu çerçevede 2014 - 2015 - 2016 yılları için enflasyon hedefinin Hükümet ile varılan mutabakat çerçevesinde yüzde 5 olarak belirlendiği ifade edilmişti.

TCMB'nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığının her iki yönde yüzde 2 puan (+/- 2 puan) olduğu belirtilen metinde şu ifadelere yer verilmişti:

"Enflasyonun yıl içinde üçer aylık dönemlerin sonu itibarıyla yıl sonu hedefinden 2 yüzdelik puandan fazla farklılaşması durumunda, sapmaya yol açan nedenler ile hedefe ulaşılması için alınan ve alınması gereken önlemler Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklanacaktır. Gerçekleşen enflasyonun yıl sonunda belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise Hükümet'e açık mektup yazılacaktır."

Mektup Ali Babacan'a iletilecek

TCMB Başkanı Erdem Başçı ile bir başkan yardımcısının imzalarını taşıyacak mektup, Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a iletilecek.

Analistler, 2014 yılında enflasyonun hedefin belirgin üzerinde gelmesinde yıl içerisinde düzensiz yağış rejimi etkisiyle yüksek seyreden gıda fiyatları ve TL'nin döviz karşısındaki değer kaybının neden olduğunu ifade ediyor. Analistler, TL'deki yıllık değer kaybının azalacağı varsayımıyla ve enerji fiyatlarındaki düşüş sebebiyle, yıllık enflasyonun özellikle yılın ikinci çeyreğinde belirgin şekilde yavaşlayacağını belirterek, mevcut petrol fiyatları ve gıda fiyatlarındaki normalleşmeyle birlikte 2015 yılının ilk yarısında baz etkisiyle enflasyonda yüzde 5'in görülebileceğini tahmin ediyor.

Merkez Bankası'nın daha önceki açık mektubu

Merkez Bankası 2013 yılı sonunda enflasyon hedefini tutturamadığı için TCMB Başkanı Erdem Başçı ve TCMB Başkan Yardımcısı Mehmet Yörükoğlu'nun imzasını taşıyan "açık mektup" Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a hitaben yazılmıştı.

Açık mektubun sonuç kısmında şu ifadeler yer almıştı:

"Enflasyon 2013 yılı sonunda hedefin belirgin olarak üzerinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve gıda fiyatları etkili olmuştur. Merkez Bankası enflasyondaki yükseliş karşısında temkinli duruşunu güçlendirmiş ve likidite politikasını sıkılaştırmıştır. Bu çerçevede, önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun kademeli olarak hedefe doğru düşmesi beklenmektedir. Merkez Bankası enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek fiyat istikrarı yolunda elde edilen kazanımların kalıcı olması için gereken tedbirleri almaya devam edecektir."

2006 yılından bu yana hedeflenen ve gerçekleşen yıllık enflasyon oranları (yüzde) şöyle:



Hedef Gerçekleşme

2006 5 9,65

2007 4 8,39

2008 4 10,06

2009 7,5 6,53

2010 6,5 6,40

2011 5,5 10,45

2012 5 6,16

2013 5 7,40

2014 5 8,17