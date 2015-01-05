'Enflasyon yoksulluk vergisi olmaya devam ediyor'

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün (5 Ocak) açıklanan enflasyon rakamlarının, enflasyonun yoksulluk vergisi olmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.

Böke, yaptığı açıklamada 2014 yılı enflasyon rakamlarını değerlendirerek, TÜFE’de yıllık enflasyonun 8,17 düzeyinde gerçekleştiğini, petrol fiyatlarındaki düşüşün de desteğiyle enflasyonun beklentilerin altında gerçekleştiğine işaret etti. Bu düşüşe rağmen, bu oranın enflasyon hedefinin çok üzerinde olduğunun altını çizen Böke şunları söyledi:

“Hedefin tutmamasının temel sorumlusu artan gıda fiyatları değil, bu artışa engel olacak doğru politika tercihlerinin AKP tarafından yapılmıyor olmasıdır. Petrol fiyatlarındaki düşüşte hükümet politikalarının herhangi bir rolü yoktur. Enflasyon arttığında petrol fiyatlarındaki gelişmelerin kendi kontrolü dışında enflasyonu olumsuz etkilediğini açıklayan ve sorumlunun kendisi değil petrol fiyatları olduğunu söyleyen yönetimin bu durumda yine enflasyonun beklenenin altında gerçekleşmiş olmasının kendi başarısından ziyade petrol fiyatlarındaki düşüş olduğunu da söylemesi beklenir.”

'Enflasyon yoksul kesimin alım gücünü daha çok etkiliyor'

Sosyal adaletsizliği arttırıcı enflasyonun en çok yoksulu vurduğuna kaydeden Böke, “Enflasyon bir yoksulluk vergisi olmaya devam etmektedir. Memur, emekli ve asgari ücretli çalışanlar çift haneli olan gıda enflasyonu altında ezilmektedir” dedi.

Yoksul enflasyonu daha çok gıda, konut enerji gibi zorunlu tüketime duyarlı olduğu için bu ürün ve hizmetlerde gerçekleşen enflasyonun, yoksul kesimin alım gücünü daha çok etkilediğini anlatan Böke şunları ekledi:

“Konut, elektrik, gaz, su ve diğer yakıtların enflasyonu, 2013’e göre yüzde 6,8, gıda enflasyonu ise yüzde 12,7 olarak gerçekleşmiştir. Bahsi geçen enflasyon gruplarındaki artış, sosyal adaletsizliğin, enflasyon farkları ile daha da artacağını göstermektedir.”