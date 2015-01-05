T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Enflasyon yoksulluk vergisi olmaya devam ediyor'

CHP’li Selin Sayek Böke: Enflasyon gruplarındaki artış, sosyal adaletsizliğin daha da artacağını gösteriyor

05 Ocak 2015 18:28

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün (5 Ocak) açıklanan enflasyon rakamlarının, enflasyonun yoksulluk vergisi olmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.

Böke, yaptığı açıklamada 2014 yılı enflasyon rakamlarını değerlendirerek, TÜFE’de yıllık enflasyonun 8,17 düzeyinde gerçekleştiğini, petrol fiyatlarındaki düşüşün de desteğiyle enflasyonun beklentilerin altında gerçekleştiğine işaret etti. Bu düşüşe rağmen, bu oranın enflasyon hedefinin çok üzerinde olduğunun altını çizen Böke şunları söyledi:

“Hedefin tutmamasının temel sorumlusu artan gıda fiyatları değil, bu artışa engel olacak doğru politika tercihlerinin AKP tarafından yapılmıyor olmasıdır. Petrol fiyatlarındaki düşüşte hükümet politikalarının herhangi bir rolü yoktur. Enflasyon arttığında petrol fiyatlarındaki gelişmelerin kendi kontrolü dışında enflasyonu olumsuz etkilediğini açıklayan ve sorumlunun kendisi değil petrol fiyatları olduğunu söyleyen yönetimin bu durumda yine enflasyonun beklenenin altında gerçekleşmiş olmasının kendi başarısından ziyade petrol fiyatlarındaki düşüş olduğunu da söylemesi beklenir.”

 

'Enflasyon yoksul kesimin alım gücünü daha çok etkiliyor'

 

Sosyal adaletsizliği arttırıcı enflasyonun en çok yoksulu vurduğuna kaydeden Böke, “Enflasyon bir yoksulluk vergisi olmaya devam etmektedir. Memur, emekli ve asgari ücretli çalışanlar çift haneli olan gıda enflasyonu altında ezilmektedir” dedi.

Yoksul enflasyonu daha çok gıda, konut enerji gibi zorunlu tüketime duyarlı olduğu için bu ürün ve hizmetlerde gerçekleşen enflasyonun, yoksul kesimin alım gücünü daha çok etkilediğini anlatan Böke şunları ekledi:

“Konut, elektrik, gaz, su ve diğer yakıtların enflasyonu, 2013’e göre yüzde 6,8, gıda enflasyonu ise yüzde 12,7 olarak gerçekleşmiştir. Bahsi geçen enflasyon gruplarındaki artış, sosyal adaletsizliğin, enflasyon farkları ile daha da artacağını göstermektedir.”

 

ETİKETLER

selin sayek bökechpekonomiden sorumlugenel başkan yardımcısıenflasyontüikistatistikrakamlar5 ocak2015tüfeyoksul kesimsosyal adaletsizlik

İlgili Haberler

TÜİK, yoksulluk oranını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 Yoksulluk Çalışması sonuçlarını açıkladı

Merkez Bankası: 2015 enflasyon hedefi yüzde 5

Erdem Başçı yıl sonunda enflasyonun yüzde 8,9'un altında olabileceği yönünde beklentide olduklarını söyledi

Financial Times, Türkiye'nin büyüme oranları sonrası faiz-enflasyon tartışmasına girdi

'Faiz indirimine gidilmesi zamansız olur, politika durumu daha karmaşık hale getiriyor'

Memur zammında enflasyon dikkate alınmadı

Kamu-Sen'in açıklamasına göre, 2015 katsayıları 2013'ün Ağustos ayı baz alınarak hesaplandı, böylece memurların yüzde 0,27'lik enflasyon farkı 2015 yılına yansımadı

2014 yılı enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon aralık ayında yüzde 0,44 düştü, yıllık TÜFE yüzde 8,17 oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24