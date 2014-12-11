Financial Times, Türkiye'nin büyüme oranları sonrası faiz-enflasyon tartışmasına girdi

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'deki büyüme oranlarının beklentilerin altında kaldığını yazdı ve durumu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili, ekonomi analisti William Jackson'ın "Zayıf enflasyon görünümü göz önüne alındığında, faiz indirimine gidilmesi zamansız olur ve Merkez Bankası'nın güvenilirliğine zarar verir, ama politika durumu daha karmaşık hale getiriyor" yorumuna da yer verildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Üçüncü çeyrekte, yüzde 2,9'luk beklentinin aksine, kaydedilen yüzde 1,7 oranındaki büyümenin son iki yılın en düşük oranı olduğuna" dikkat çekilirken, Capital Economics analisti William Jackson'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Büyümenin beklentinin altında kalmasının ardında tarım gibi bazı geçici faktörler var gibi görünüyor. Bu etken dışarıda bırakılsa dahi büyüme yüzde 2,5-3 civarında kalacak, bu da Türkiye'nin ortalama yüzde 5'lik büyüme seviyesinin yine altında bir büyüme."

Haberde, IMF'nin geçen hafta yayımladığı Türkiye raporunda, 'Tasarruf ve rekabet artırıcı reformların yapılmaması halinde ekonomik büyümenin orta gelir tuzağına düşeceği' yönündeki uyarısına ve enflasyonun düşürülmesi yönündeki tavsiyesine de yer veriliyor.

'Faiz indirimine gidilmesi zamansız olur'

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla ilgili, Tayyip Erdoğan, "Faiz düşsün ki reel yatırım artsın. Faiz oranı yüksektir düşmeli ki reel yatırım artsın. Sıcak parayla bir ülkenin kalkınacağına inanmıyoruz. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bize değişik yerlerden değişik gerekçeler getiriyorlar. Bırakın bunları" diyerek sert tepkisini göstermişti.

Merkez Başkanı Erdem Başçı eleştirilere cevap olarak, “Kredi istikrarı için yurtiçi faizler, küresel diğer faizlerden yüksek olmalı. Faiz oranı ikilemi makroihtiyati önlemleri gerekli kılıyor. Kur istikrarı düşük global faiz oranları ile uyuma ihtiyaç duyuyor, kredi istikrarı global faiz oranlarından daha yüksek yurtiçi faizleri gerektiriyor. Çözüm ise düşük faizler, sıkı makro ihtiyati politika….” diyerek kararın sebebini açıklamıştı.

Başçı'nın, "petrol fiyatlarındaki düşüşle gelecek yıl yüzde 6,2'lik enflasyon tahmininin de altında gerçekleşebileceği" sözlerine de yer veren Financial Times, konuya ilişkin olarak Jackson'ın şu görüşlerine yer verdi:

"Zayıf enflasyon görünümü göz önüne alındığında, faiz indirimine gidilmesi, zamansız olur ve Merkez Bankası'nın güvenilirliğine zarar verir, ama politika durumu daha karmaşık hale getiriyor."