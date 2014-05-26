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Ekonomi

Erdoğan'ın 'faiz' tepkisine Başçı'dan yanıt: Global ekonomi öyle gerektiriyor

Merkez Bankası Başkanı, Başbakan Erdoğan'ın faiz indirimine yönelik eleştirilerine karşılık küresel ekonomiyi gösterdi

26 Mayıs 2014 20:49

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın faiz oranları hakkında “Sen dalga mı geçiyorsun” şeklindeki eleştirilerine, “Kredi istikrarı için yurtiçi faizler, küresel diğer faizlerden yüksek olmalı” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yüksek faiz eleştirisine Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'dan cevap geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı, Portekiz'de bir sunum gerçekleştirdi.

Başçı, "Kredi istikrarı için yurtiçi faizler, küresel diğer faizlerden yüksek olmalı." dedi. Başçı, "Kur geçişkenliği enflasyon üzerindeki sebepler arasında en önemlilerinden" bilgisini paylaştı.

Başkan Erdem Başçı’nın Portekiz’de "ECB Forum on Central Banking" toplantısında yaptığı sunumda Türkiye’deki dezenflasyon sürecinin devam ettiğini anlattı.

Başçı, “Faiz oranı ikilemi makroihtiyati önlemleri gerekli kılıyor. Kur istikrarı düşük global faiz oranları ile uyuma ihtiyaç duyuyor, kredi istikrarı global faiz oranlarından daha yüksek yurtiçi faizleri gerektiriyor. Çözüm ise düşük faizler, sıkı makro ihtiyati politika….” dedi.

 

Erdoğan ne demişti?

 

Başbakan Erdoğan, Almanya dönüşü gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlamıştı. Merkez Bankası’nın geçen hafta gerçekleştirdiği 0.50 puanlık indirimini yetersiz bulan Erdoğan, TCMB Başkanı Erdem Başçı’yı çok sert bir dille eleştirmişti. “Sen dalga mı geçiyorsun? Yükseltirken 5 puan birden yükseltiyorsun, şimdi geliyorsun yarım puan indiriyorsun. Yarım puan indirmekle ne yapmak istiyorsun. Olmaz böyle bir şey” demişti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Böyle bir yaklaşımı doğru bulmak mümkün değil. ‘Efendim işte Merkez Bankası’na müdahaledir bu.’ Niye müdahale olsun? Ben, bu ülkenin Başbakanı isem kanaatimi düşüncemi, söyleyeceğim. O da bu noktada kendisine çeki düzen vermesi lazım. Şu anda enflasyonda, tek hanede de olsa yüzde 9’da bulunmamız doğru bir şey değil. Biz bir ara reel faizi sıfıra getirdik. Şimdi niye buralardasın? Reel faiz 5-6’da dolaşıyor. Niye böyle olsun? Bunu bizim yeniden bir yere getirmemiz için öncelikle bu işi düzeltmemiz gerekiyor. Ama hala bunlar bu noktada kendilerine çeki düzen vermiyorlar. Temenni ederim ki kısa zamanda çeki düzen verirler.”

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