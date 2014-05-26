Başbakan'dan Merkez Bankası'na: Sen dalga mı geçiyorsun!

Faizlerin yüksekliğinden yakınan Başbakan Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası’nın politikasını beğenmediğini söyledi. Erdoğan, "Sen dalga mı geçiyorsun? Yükseltirken beş puan birden yükseltiyorsun, şimdi yarım puan indiriyorsun. Kendine çeki düzen vermesi lazım" dedi. Merkez Bankası’nın bağımsız olmasının faiz hakkındaki düşüncelerini etkilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, “Başbakanı isem kanaatimi düşüncemi, söyleyeceğim. O da bu noktada kendisine çeki düzen vermesi lazım” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirdiği miting sonrası Türkiye’ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vatan yazarı Hüseyin Yayman, Başbakan’ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını kaleme aldı. İşte başbakan'ın Merkez Bankası hakkındaki yorumu şöyle:

Merkez Bankası faizi yarım puan indirdi. Bir ilk adım gibi gözüküyor, siz nasıl yorumluyorsunuz?

"Merkez Bankası bağımsız. Merkez Bankası’nın bağımsız olması benim faiz hakkındaki düşüncelerimi etkilemez. O ayrı bir konu, bu ayrı bir konu. Ben, Merkez Bankası’nın faiz politikalarını kesinlikle beğenmiyorum. Yüksek faizi ülkemdeki yatırımların önündeki en önemli bariyer olarak görüyorum. Yüksek faizi, yüksek enflasyonun sebebi olarak görüyorum. Benim bu noktadaki anlayışım bu. Yani faiz-enflasyon ilişkisinde faiz sebeptir, enflasyon ise neticedir. Ve bunlar doğru orantılıdır. Merkez Bankası enflasyonun hep düşeceğini söylemiştir. Ama şu ana kadar enflasyon onların söylediği istikamette gerçekleşmemiştir. Durmadan revize etmektedir. Bu, bir gerçeği ortaya koymaktadır. Demek ki sizin faiz politikanız yanlış. Olayı kura bağlamak bana göre çok daha yanlış."

Dalga mı geçiyorsun?

"Kur farklı bir olay, faiz farklı bir olay. bugün yatırım noktasında nereye bakacağız? ABD’ye bakın, faiz oranı nedir? Japonya’ya bak, faiz eksi. İsrail’e bak, nerede? Peki arkadaş bize ne oluyor ya yüzde 15-16-17’lerdeyiz. Komisyonlarıyla beraber buraları buluyor. Yazıktır, günahtır. Bunun uygulandığı bir ülkede yatırım olabilir mi? Eğer yerli sermayemiz yatırıma giremiyorsa, sebebi bu. Efendim, BİST'te iyi giriş var. Bu konuda kanaatim bellidir. Nedir? Sıcak paranın, reel yatırım için benim ülkeme faydası olduğuna inanmıyorum. Sıcak para ülkemdeki alacağı faiz karşılığında geliyor. Bu faizi başka yerde bulsa zaten Türkiye’ye gelmez, oraya gider. Bizde gördüğü için buraya geliyor. Sen dalga mı geçiyorsun? Yükseltirken 5 puan birden yükseltiyorsun, şimdi geliyorsun yarım puan indiriyorsun. Yarım puan indirmekle ne yapmak istiyorsun. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir yaklaşımı doğru bulmak mümkün değil. ‘Efendim işte Merkez Bankası’na müdahaledir bu.’ Niye müdahale olsun? Ben, bu ülkenin Başbakanı isem kanaatimi düşüncemi, söyleyeceğim. O da bu noktada kendisine çeki düzen vermesi lazım. Şu anda enflasyonda, tek hanede de olsa yüzde 9’da bulunmamız doğru bir şey değil. Biz bir ara reel faizi sıfıra getirdik. Şimdi niye buralardasın? Reel faiz 5-6’da dolaşıyor. Niye böyle olsun? Bunu bizim yeniden bir yere getirmemiz için öncelikle bu işi düzeltmemiz gerekiyor. Ama hala bunlar bu noktada kendilerine çeki düzen vermiyorlar. Temenni ederim ki kısa zamanda çeki düzen verirler."