Merkez Bankası: Büyük bir faiz indirimi beklemeyin

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı enflasyon ve faiz konusunda açıklamalarda bulundu. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti öncesi 4 Nisan'da Merkez Bankası'na faiz indirimi çağrısında bulunmasının ardından konuşan Başçı, "Bence indirimin adım adım yapılması gerekir. Büyük bir faiz indirimi beklenmemeli. Ölçülü adımlar atılabilir, zamanlaması ve hızı çok önemli. Türkiye'ye güveni sarsmadan adım atılması gerekir" dedi.

Kayseri Sanayi Odası'nda bir sunum gerçekleştiren Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı enflasyon konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Enflasyonda bir süre daha yükselme görülebileceğini belirten Başçı "Ancak alınan tedbirlerin sonucunu vermesini ve özellikle Haziran ayı sonunda düşmeye başlamasını bekliyoruz. Yılsonu için yüzde 5 enflasyonda eminiz. Uzun vadeli faizler de buna bağlı olarak düşecek. TL şu anda önemli ölçüde değer kaybetmiş durumda. Devamının nasıl geleceğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Yüzde 8 enflasyonun neredeyse yarısının döviz kuru etkisi olduğunu belirten Başçı "Enflasyonda 4 puanlık kısım gelecek sene olmayacak. Çekirdek enflasyonda kur etkisi daha fazla gerçekleşti" dedi.

'Para politikamız sıkı'

Başçı faizler konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. "Bundan sonra tekrar normalleşmemiz gerekiyor" diyen Başçı "Para politikasında şu anda oldukça sıkıyız. Para politikası normal seviyede olsa uzun vadeli faizlerin bir miktar daha yüksek olmasını bekleniriz. Faizleri bir anda mı indireceksiniz yoksa adım adım mı yapacaksınız? Bence adım adım yapmakta fayda var. Faiz indirimi kararını PPK verir. Ölçülü adımlar atılabilir, zamanlaması ve hızı çok önemli. Türkiye'ye güveni sarsmadan adım atılması gerekir" dedi.



'Büyük bir indirim beklenmemeli'

Başçı, "Büyük bir montanlı bir faiz indirimi beklenmemeli" şeklinde konuştu. Başçı, "Makroihtiyati tarafta da ölçülü adımlarla ekonomiyi ve bankacılık sektörünü destekleyecek adımlar atılabilir" dedi.

Merkez Bankası Başkanı, "Gerekirse bankaların MB'de tuttuğu döviz miktarında azaltma yönünde bir adım atabiliriz dedi ve "Ana senaryomuza göre Mayıs ayından itibaren dövi rezervlerinde artış olacak" ifadesini kullandı. Alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ifade eden Başçı, "Enflasyonda bu ay için olumlu haberleri geliyor. Büyüme tarafında da endişeli değiliz" dedi.

'Geç artış maliyeti artırır'

Başçı, "Faizleri ne kadar geç artırırsanız maliyeti o kadar yüksek olur" dedi. Para politikasıyla ilgili olarak "Üç boyutlu" tedbirler aldıklarını söyleyen Başçı, "Alınan tedbirler çok etkili olacak ve enflasyon Haziran ve sonrasında düşecek. 2015 yılında da hedefe doğru ilerleyeceğiz. Bunun için gereken tedbirleri alacağız" dedi. Başçı, üç boyutlu tedbirlerin para politikasında, döviz rezerv politikasında ve makroihtiyati alanda olduğunu ve üçünde de "Son derece sıkı" durumda olduklarını söyledi. Başçı, "Bundan sonra atılacak adımlar son derece ölçülü olacak" dedi. Merkez Bankası Başkanı, "Fed'in faiz artırmaya başlayacağını bilerek hareket etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

'TL önemli ölçüde değer kaybetti'

Dolar/TL ile ilgili konuşan Başçı, "TL şu anda önemli ölçüde değer kaybetmiş durumda, devamının nasıl geleceğini göreceğiz" şeklinde konuştu. Başçı, "Döviz kuru istikararlı seyreder ve enflasyon beklentileri bozulmazsa döviz kuru geçişkenliğinden enflasyona gelen yaklaşık 4 puanı gelecek yıl görmeyeceğiz" dedi.

'IIımlı büyüme trendi devam ediyor'

Başçı, 2014 yılında büyümenin OVP'deki yüzde 4'lük projeksiyona yakın, belki biraz altında olacağının beklendiğini söyledi ve "Türkiye'deki ılımlı büyüme trendi devam ediyor" dedi.

'İhracat büyümeye katkı sağlayacak'

Başçı, Euro Bölgesi'ne yapılan ihracatın artması halinde büyümenin yüzde 2,5 üzerinde gerçekleşebileceğini ifade etti. İç talebin endişe edildiği kadar zayıf olmadığnı söyleyen Merkez Bankası Başkanı, "2014'te net ihracat büyümeye olumlu katkı yapacak" dedi. Başçı, otomotiv tarafında da ihracatın büyümeyi destekleyici etki yaratacağını söyledi. Merkez Bankası Başkanı, "Avrupa'ya ihracatımız 2014 yılında daha olumlu bir tablo çizecek" dedi.

Başçı, ihracatın ithalatı karşılama oranının Mart'ta yüzde 65 seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Ödemeler dengesiyle ilgili konuşan Başçı, "Altı ay boyunca manşet cari açıkta iyileşme bekliyoruz" dedi.

Firmaların ve bankaların dış borçlanmalarında sorun olmadığını ifade eden Başçı, "Ancak doğrudan yatırımlar zayıfladı" şeklinde konuştu.

'Kurulan şirket sayısı arttı'

Kurulan firma sayısında 2013 yılından itibaren artış olduğunu söyleyen Başçı, kapanan şirketlere çok bakmadıklarını çünkü Türkiye'de şirket kapatmanın çok zor olduğunu belirtti.

Başçı, sanayi üretimindeki trendin büyüme hedefiyle uyumlu seyrettiğini söyledi. Merkez Bankası Başkanı, "Güven endekslerinde gerileme siyasete bağlı ve geçici olabilir, izlenmeli" dedi. Altın hariç tutulduğunda ithalat artışının yavaşladığını söyleyen Başçı, "İhracat artışı daha olumlu" şeklinde konuştu.

'Tüketici kredileri yüzde 15'e gelecek'

Tüketici kredilerindeki büyümenin yavaşladığına değinen Başçı, "Tüketici kredilerinin büyüme hızı yüzde 15 seviyesine yakın zamanda gelecek" dedi. Başçı, firma kredilerine bakıldığı zaman da ciddi bir sorun görülmediğini ifade etti. Karşılıksız çek oranlarıyla ilgili konuşan Başçı, karşılıksız çek oranlarında düşün olduğunu belirtti. Banakcılık sektöründe tahsili gecikmiş alacaklarda verilere yansımız sorun olmadığını söyleyen Başçı, "Olmasını beklemiyoruz" dedi.

'Kamu borçlarında sorun yok'

Kamunun dış borçlarının ödenmesinde hiçbir sorun olmadığını söyleyen Başçı, özel sektörün dış borçlarının yenilenmesinde de endişeye gerek olmadığını ifade etti. Başçı, "Büyük firmaların vade yapısında yoğunluk beş yılın ötesinde" dedi.

'Gelişen ülkelere yönelik hava olumlu'

Londra'da gelişmekte olan ülkelere yönelik havanın olumlu olduğunu söyleyen Başçı, "Ama bunu verilerde görmedik, özellikle girişlerde" şeklinde konuştu.

'Zayıf girişiler oldu'

Başçı, Türkiye'de de son iki haftada hem tahvilde hem hisse senedinde zayıf da olsa giriş yaşandığın ifade etti. Başçı, "Aldığımız parasal sıkılaştırma önlemleriyle TL son dönemde güçlü durdu" dedi.