Fitch: Merkez Bankası'na faiz indirimi için siyasi baskı artabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dün açıklanan 2. çeyrek büyüme verisinin ardından TC Merkez Bankası üzerinde faiz indirimi için siyasi baskının artabileceğine dikkat çekti. Türkiye ekonomisindeki yeniden dengelenmenin giderek daha güç hale geldiğini belirten Fitch kredi büyümesindeki yavaşlamanın hız kestiğini, faiz indirimlerinin ise bu trendi tersine çevirebileceğini belirtti. Fitch merkez bankası araştırmalarının da cari açığın kredi büyümesine duyarlı olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fitch'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Gelecek yılki parlamento seçimleri öncesinde ekonomide popülizm bir risk oluşturuyor.

* Ancak hükümetin deneyimli ekonomi takımı görevine devam ediyor, ilk yarı bütçe sonuçları mali disiplinin korunduğunu gösteriyor.

* Merkez Bankası üzerinde faiz indirimi için siyasi baskının azaldığına dair bir işaret yok; ikinci çeyrek büyüme verisinin ardından bu baskının artabileceğini düşünüyoruz.

Not Değerlendirmesi Ekim'de

Öte yandan Fitch Türkiye not değerlendirmesini 3 Ekim'de açıklayacak. Bugün Türkiye ekonomisi ile ilgili İstanbul'da konferans düzenleyen kurumdan Türkiye'nin notu ile ilgili doğrudan bir açıklama beklenmiyor. Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Gökhan Şen kurumun bugünkü konferansının daha çok şirketler ile alakalı olup bu tip toplantılarda ülke kredi notuna ilişkin bir aksiyon beklememek gerektiğini belirtti. Gökhan Şen araştırma notunda "Bu sabah gelen kısa metinde yine ekonomiye ilişkin zorluklara vurgu yapan kurumun temelde iki mesajı var. Yapışkan enflasyona karşın yapılan faiz indirimleri ve bunun merkez bankası üzerindeki baskı olarak algılandığı bunlardan ilki. Diğer ise kısa vadeli dış borcun oranının arttığı ve fonlamasına ilişkin sıkıntıların sürdüğü. Bunun da olası bir global sermaye çıkışı yaşanması durumunda finansal istikrara zarar verebileceği. Türkiye’nin içinde bulunduğu yatırım yapılabilir liginde dış şoklara karşı kırılganlık sıralamasında mukayeseli olarak daha düşük bir skor kaydetmesi sebebiyle olası bir 17 Eylül (Fed faiz kararı – FOMC) şoku yaşanması durumunda ise görünümde bir değişiklik yaşanması olası" dedi.

'Türkiye'de büyüme beklenenden yavaş'

Financial Times'ın dünya haberleri sayfalarında bugün Türkiye'den de bir haber var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün yılın ikinci çeyreğinde ekonominin yüzde 2,1 büyüdüğünü açıklamıştı. Piotr Zalewski imzalı haberde, açıklanan oranın tahminlerin çoğunun altında olduğuna dikkat çekiliyor.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 4,7 büyümüştü.

Financial Times, Türkiye'de aylarca süren siyasi belirsizlik ile Irak ve Suriye'de son aylarda şiddetin artmasından bahsetmiş haberinde. Gazete, Dolar/TL kurunun dün bir ara 2,21'e çıktığını ve Türk Lirası'nın son beş buçuk ayın en düşük düzeyine gerilediğini belirtiyor.

Finansbank'ın baş ekonomisti İnan Demir, son büyüme oranının "hayal kırıklığı yarattığını ancak bunun esasında beklenmedik bir durum olmadığını" söyledi. Demir sanayi üretimindeki düşüşe, mali piyasalardaki belirsizliğe ve Türkiye'deki siyasi çalkantıya atıfta bulundu.

Financial Times'taki haberde Irak'ın Türkiye'nin en büyük ikinci ticari ortağı olduğundan, Türkiye'nin Irak'a ihracatının geçen yıla kıyasla Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında sırası ile yüzde 21, yüzde 46 ve yüzde 27 azaldığından da bahsediliyor.

Gazeteye göre, Türkiye'de büyümenin yavaşlaması faiz oranlarının azaltılmasının da sınırlarını gösterir nitelikte.

Merkez Bankası Ocak ayındaki büyük faiz artırımı sonrası faiz oranlarında dört kez indirime gitmişti.

Financial Times'taki haber ise "Enflasyonun çift hanelere ulaşmasının söz konusu olmasına karşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanyasında inatla faizlerin daha fazla indirilmesi gerektiğinden söz etti. Bu da Türkiye'de Merkez Bankası'nın siyasi baskıya boyun eğebileceği yolundaki endişeleri artırıyor" şeklinde devam ediyor.