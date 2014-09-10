Ekonomik büyüme beklentinin altında kaldı

İlk çeyrekte yüzde 4,7 büyüyen Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,1'le beklentinin altında büyüme kaydetti. 6 aylık büyüme oranı ise yüzde 3,3 oldu.

Ekonomide büyüme ikinci çeyrekte fren yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ikinci çeyrekte büyüme yüzde 2,1 oldu. CNBC-e’deki habere göre, uzmanlar yüzde 2,7 büyüme bekleniyordu. TÜİK, ilk yarıda büyümeyi yüzde 3,3 olarak açıkladı.

Revizyonlar geldi

TÜİK 2013 büyüme verisini yüzde 4'ten yüzde 4,1'e revize ederken, birinci çeyrek için açıkladığı yüzde 4,3'ü, yüzde 4,7'e revize etti.

Kişi başı gelir 11 bin doların altında

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 2013 yılında cari fiyatlarla 20 bin 580 lira, ABD doları cinsinden 10 bin 807 dolar olarak hesaplandı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 azaldı. Üretim yöntemiyle GSYH, 2014 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 2,1'lik artışla 30 milyar 803 milyon lira, cari fiyatlarla ise yüzde 9,7'lik artışla 423 milyar 921 milyon lira oldu.

İmalat sanayinin 2014'ün ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 12,3'lük artışla 69 milyar 305 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 2'lik artışla 7 milyar 835 milyon lira, finans ve sigorta faaliyetlerinin de bu dönemde cari fiyatlarla yüzde 8'lik azalışla 12 milyar 545 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 7,1'lik artışla 3 milyar 710 milyon lira olduğu görüldü.