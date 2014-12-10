Merkez Bankası: 2015 enflasyon hedefi yüzde 5

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, petrol fiyatlarından enflasyonu düşürücü etki geleceğini belirterek "Bunu fırsat bilip enflasyonu yüzde 5'e düşürmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2015 yılı para ve kur politikası hakkında konuştu. Başçı enflasyon hedefiyle ilgili 2017 hedeflerinin yüzde 5 olduğunu belirterek "Mevcut şartlar 2015 için yüzde 6,2'lik enflasyon tahminini de altında gerçekleşme olabileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki yıl enflasyonun yüzde 5'e yakın bir seviyede gerçekleşmesi mümkün" dedi.

Petrolden fırsat yaratabiliriz

Enflasyonun 2015 yılı boyunca kademeli bir düşüş sergilemesinin amaçlandığını ifade eden Başçı, "Petrol fiyatı başta olmak üzere tüm emtialarda önemli düşüş gerçekleşti, bu enflasyonu düşürücü bir faktör olacak. Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık düşüşün 0,4-0,5 puanlık enflasyonu düşürücü etki getirdiği hesaplanabiliyor.

Petrol fiyatlarından enflasyonu düşürücü bir etki gelecek, bunu fırsat bilip enflasyonu yüzde 5'e düşürmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor" dedi.

Başçı, gelecek yıl dış dengede belirgin bir iyileşme beklediklerine işaret ederek, emtiadaki düşüşün kalıcı olması durumunda bunun Türkiye'ye avantaj sağlayacağını söyledi.

Enflasyon için yıl sonu öngörülerinin yüzde 8,9 olduğunu belirten Başçı, "İlk intibamız yıl sonunda yüzde 8,9'un altında olabileceği yönünde. Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarında enfyasyonda kuvvetli bir düşüş mümkün. Bunu hep birlikte göreceğiz" dedi.

Türkiye'nin önünde 2 zorluk var

Türkiye için zorlukları açıklayan Başçı, "Türkiye için zorluklar Fed'in politika normalleştirmesi ve Tarım-Gıda fiyatları. Üçüncü çeyrekte tarımın ağırlığı GSYH'da yüksek; tarım 3. çeyrekte GSYH'nin beklentilerin altında kalmasındaki en önemli faktörlerden biri" dedi.

Fed'in çıkış stratejisine hazırız

Başçı, Fed'in sıkılaştırma adımlarının erken ya da geç olması durumunda nasıl adım atacaklarına ilişkin hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, döviz kurlarında aşırı oynaklığı arzu etmediklerini dile getirdi. Başçı Fed'in çıkış stratejisine hazır olduklarına vurgu yaptı. Merkez Bankası Başkanı, para politikasındaki sıkı duruşun hem döviz kuru, hem de enflasyon beklentilerini kontrol etmede başarlı olduğunu söyledi.

"Gıda dışı enflasyonun enflasyona katkısının 4 puana kadar belki daha aşağı düşmesini, gıdanın katkısının ise 2 ya da daha altına inmesini sağlamayı amaçlıyoruz" diyen Başçı bütün faktörlerin enflasyonu düşürücü yönde olduğunu ifade etti.

2015'te ihracat odaklı büyümenin hız kazanacağını dile getiren Başçı, tüketim talebinin ılımlı seyredeceğini, bu sayede dengeli büyümenin gerçekleştirileceğini söyledi.