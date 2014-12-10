Büyüme yüzde 1,7'de kaldı, dolar yükselişe geçti!

TÜİK Türkiye 3. çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye 2014'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 1,7 büyüyerek beklentilerin çok altında kaldı.

Ekonomistlerin beklentisi yüzde 2.5-3 aralığında bir büyüme gerçekleşeceği yönündeydi.

TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin daha önce yüzde 4,7 olarak değiştirdiği büyüme rakamını yüzde 4,8, ikinci çeyrek için ise yüzde 2,1 olarak açıkladığı rakamı da yüzde 2,2 olarak revize etti.

TÜİK 3. çeyrekte ihracatın yüzde 8 arttığını ithalatın da yüzde 1.8 azaldığını açıkladı.

Üretim yöntemiyle GSYH, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 1,7'lik artışla 33 milyar 530 milyon lira, cari fiyatlarla ise yüzde 10,6'lık artışla 461 milyar 654 milyon lira oldu. TÜİK’in Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 1.7’lik artışla 33 milyar 530 milyon liraya çıktı. Böylece, yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 2.8’lik artışla 93 milyar 733 milyon liraya yükselmiş oldu. Türkiye ekonomisinin dolar bazındaki büyümesi ise üçüncü çeyrekte yüzde 0.5 düzeyinde kaldı. Yine dolar bazında ikinci çeyrekte yüzde 4.3 ve birinci çeyrekte de yüzde 7.1 düzeyinde küçülmüştü.

Son iki yılın en kötüsü

Yüzde 1.7'lik büyüme çeyrek bazda son iki yılın en kötü büyüme rakamı oldu. En son 2012 üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 1,6 olmuştu.

Ekonomistler üçüncü çeyrekte ortalama yüzde 2,9 büyüme bekliyordu.

‘Tarımda daralma dikkat çekici’

Büyüme rakamlarına ilk anda incelendiğinde tarım sektöründe çok büyük daralmanın dikkati çektiğini belirten Burgan Yatırım Başekonomisti Haluk Bürümcekçi "3. çeyrekte tarımda hasat zamanı olduğu için yüzde 4.9 daralma yaşanması büyüme potansiyelinde yüksek bir oranı götürdü. Ben tarımda yüzde 2 daralma düşünüyordum. Büyümeyi ise dış talep sürüklemiş gözüküyor. Bu olmasa daha da kötü bir sonuç olabilirdi. Yatırımlar tarafı da zayıf gözüküyor" diye konuştu.

Sanayi katkısı düşük

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Burak Arzova ise sanayinin katkısının son derece düşük kaldığına dikkat çekiyor. Sanayinin artık resmi olarak rakamlarla da olumsuz sinyaller verdiğini belirten Arzova "Tarım politikaları da yanlış. Artık tarım büyümeye katkı vermesi bir tarafı büyümeyi aşağı çeken bir hale geldi. Sanayide büyümeyi yeterli kılınması laızm. Daha çok üretim ve yatırım konuşulması gerekiyor. Tarımda kolaycı ithalat politikalarının da gözden geçirilmesi gerekiyor"