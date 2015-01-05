2014 yılı enflasyon rakamları belli oldu

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralıkta yüzde 0,44 düştü, yıllık TÜFE yüzde 8,17 oldu.



TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,44 düşüş, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,85 artış gerçekleşti.

Zam şampiyonu

Tüketici fiyatları bazında aralık ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 20,16 ile salatalıkta gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış

Aylık en yüksek artış yüzde 0,79 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı aralık ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 0,51, konutta yüzde 0,13, sağlıkta yüzde 0,13, ev eşyasında yüzde 0,12 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,71 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 1,78, haberleşmede yüzde 0,11, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01, eğlence ve kültürde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış

Yıllık en fazla artış yüzde 13,98 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 12,73), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 9,68), sağlık (yüzde 8,62), giyim ve ayakkabı (yüzde 8,43) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

İllere göre

Aylık en yüksek artış yüzde 0,46 ile trc3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'te) İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 9,11 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,55 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) ve TR31 (İzmir) bölgelerinde gerçekleşti.

Aralık 2014’te endekste kapsanan 432 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 233 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 139 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.